Названа неожиданная причина развала СССР

Фото: сайт Кремля
В России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Такое заявление в рамках заседания сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».
По данным NEWS.ru, Володин пообещал поддержать фильмы, в которых пропагандируется ведение здорового образа жизни.
Ранее Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.
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«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.
Ранее Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.
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Элина Позднякова