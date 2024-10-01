«10 лет с Павлом»: Болгар напишет книгу и снимает фильм о жизни с Дуровым

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Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар намерена выпустить книгу и снять фильм о жизни с бизнесменом. О творческих планах женщина рассказала на своей странице в соцсетях 1 октября.
«У меня тысячи фотографий и видео, моя переписка и мой личный дневник. Книга скоро выйдет в свет. И я надеюсь, вам понравится фильм о красивой истории любви, которая, к сожалению, закончилась как триллер», — написала подруга Павла Дурова.
По словам Болгар, она уже ведет переговоры с издательствами, которые готовы выпустить книгу про Дурова. Также Ирина обсуждает с продюсерами сценарий документального фильма, куда войдут фото и видео из ее личного архива за 10 лет отношений с Павлом.
А пока Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с Павлом Дуровым на своей странице. Недавно она опубликовала очередные семейные фото с Павлом и детьми, и рассказала, как начинались их отношения.
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Лия Мурадьян