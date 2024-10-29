Шнейдеров объяснил резкую критику идеи снимать сериал про группу «Мираж»

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Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.
Также он отметил, что надеющаяся на съёмки фильма о группе певица Наталья гулькина страдает манией величия.
Ранее кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказывал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.
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«Про «Комбинацию» сериал сняли, про «Иванушек» — фильм, про группу «Король и Шут», так почему бы не снять фильм про «ДДТ», Киркорова и далее по списку. Новых идей нет — значит вперёд! У солистки группы «Мираж» мания величия. Эта отвратительная музыка с тупыми словами: «Музыка нас связала, тайною нашей стала» — абсолютная графомания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шнейдеров.
Ранее кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказывал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.
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Мелисса Тимофеева