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Мытищинская больница получила современные аппараты УЗИ

16 сентября 2024, 10:56
Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищинскую областную клиническую больницу поступило новое медицинское оборудование. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В реанимации установили портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум-класса и два – экспертного уровня. С помощью нового УЗИ-аппарата можно исследовать жизненно важные системы – органы брюшной полости, щитовидную и молочную железы, артерии, вены и лимфатические узлы, мочевыделительную систему, мягкие и другие ткани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в августе поликлиники №5 и №6 поступило четыре новых аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности. Их также приобрели в рамках нацпроекта по программе модернизации первичного звена.



Как отметила Купецкая, новое оборудование приобретено благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и нацпроекту «Здравоохранение».

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Врач-дерматовенеролог Белявцева рассказала, как осенью сохранить здоровые и крепкие ногти
16 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto / FotoDuets

Осенью кожа и ногти требуют особого ухода из-за холодного воздуха, перепадов температур и сухого воздуха. Для поддержания здоровья ногтей следует уделять им дополнительное внимание, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Увлажнение можно обеспечить кремами и маслами, такими как жожоба, авокадо, виноградных косточек или миндальным. Массажи и маски с оливковым маслом питают и смягчают кутикулу.

Правильное питание также важно для крепких ногтей. В рационе должны присутствовать продукты, богатые биотином, железом и кальцием, а также омега-3 из рыбьего жира и льняного масла.

Регулярный маникюр и педикюр не только придают ногтям ухоженный вид, но и способствуют их здоровому росту. Осенью рекомендуется использовать укрепляющие средства с добавлением кальция или кератина для дополнительной защиты от погодных воздействий.

«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.

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9 тыс. жителей Подмосковья узнали о здоровье родных в больнице по номеру 122
16 сентября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 9 тыс. жителей Московской области воспользовались возможностью узнать о состоянии находящегося в больнице родственника по номеру телефона 122. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в больнице региона, не обязательно ехать в медучреждение. Достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тыс. человек», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.
Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, информацию можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сегодня проект работает в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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#минздрав мо
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В Детском центре им. Рошаля начали принимать пациентов на госпитализацию
16 сентября 2024, 10:13

Фото: медиасток.рф

Первая госпитализация пациентов назначена в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске на понедельник, 16 сентября, в больницу положат более 70 детей, об этом рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«План на сегодня — 72 ребенка. Госпитализация будет проходить в отделениях реанимации, хирургии, урологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии. Четыре ребенка уже приехали и оформляются», — сообщила Людмила Болатаева.
Отмечается также, что на этой неделе в Детском клиническом центре запланировано 34 операции. Кроме того, сегодня в медучреждении проведут более 300 консультаций: 223 очно и 83 в режиме телемедицины.
Всего за 19 дней работы Центра помощь в поликлиническом отделении уже получили 3 тысячи 515 детей.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения. Он координирует все детские медучреждения региона и оборудован по последнему слову техники. Лечение здесь предоставляют ребятам со всей России.

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#здравоохранение
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Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса
Эксперт Зверев: коронавирус носит сезонный характер
15 сентября 2024, 06:24

Фото: Istockphoto / Maya23K

Циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, а COVID-19 – на 17,3%.

В ведомстве поясняют, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается сезон массовых отпусков и летние каникулы у школьников.

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Глава Минздрава Мурашко назвал количество страдающих ожирением россиян
Глава Минздрава Мурашко: Около 40 миллионов россиян страдают ожирением
14 сентября 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

В России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения. Такие несколько шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Во время рабочей поездки в Северную Осетию он напомнил, что по данным Росстата на 1 января 2024 года население страны составило более 146 миллионов человек. Таким образом, почти четверть россиян сталкиваются с проблемой лишнего веса, причём в болезненной и патологической форме.

Министр подчеркнул, что ожирение — это болезнь, причём такая, которая может запустить целый каскад других проблем, связанных со здоровьем. Это и сахарный диабет второго типа, и аномалии с артериальным давлением, и многое другое. В качестве важного средства в борьбе с ожирением глава Минздрава назвал профилактику. Медики также должны уделять этому вопросу пристальное внимание.

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#ожирение
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Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников
Биолог Лялина предостерегла гипертоников от употребления арбуза с хлебом
13 сентября 2024, 20:33

Фото: iStock/Rawpixel

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.
Она пояснила, что такое сочетание продуктов вызывает вздутие живота и газообразование, что для некоторых людей особенно тяжело.

Кроме того, Лялина добавила, что из-за высокого гликемического индекса арбуз сам по себе может быть опасен для людей с диабетом и атеросклерозом.

«У арбуза — высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом», — сообщила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.

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#диетолог
#технологии
#питание
#здоровье
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Врач Светлаков заявил о ключевой роли освещения для здоровья глаз при чтении
13 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/songsak chalardpongpun

Офтальмохирург Кирилл Светлаков заявил, что зрение может испортиться при чтении тогда, когда человек читает при плохом освещении.
«Хорошее освещение действительно играет важную роль в предотвращении зрительного напряжения. Недостаточное освещение заставляет глаза работать усерднее, что может привести к временным симптомам усталости, таким как головная боль и сухость глаз. Однако чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — пояснил в беседе с NEWS.ru Светлаков.

Также в этом деле важную роль играют осанка и расстояние от глаз до книги.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова заявляла, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.

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#освещение
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Доцент Литвинова назвала полезные свойства колбасных изделий
13 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/tolisma

Доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.
Так, в них содержатся белок и нутриенты. Само же мясо также является источником витаминов группы B, железа, фосфора и цинка.

«И карбонад, и колбасные изделия, и буженина изготавливаются из мяса, поэтому являются источником белка, микро- и макронутриентов. Различия в технологическом процессе производства, в использовании пищевых добавок, поэтому для этих продуктов характерно отсутствие розовой окраски, термическая обработка формирует особый деликатный вкус, свойственный каждому виду продукта», — объяснила в беседе с Газета.ру Литвинова.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.

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#мясо
#диетолог
#обработка
#питание
#здоровье
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Вирусолог Аграновский раскрыл, кому нужно особенно остерегаться COVID-19 осенью
Вирусолог Аграновский посоветовал защищаться от COVID-19 группам риска
13 сентября 2024, 19:30

Фото: iStock/NiseriN

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что осенью обычно возрастает заболеваемость вирусами, в том числе и COVID-19.
Особенно опасным этот вирус остаётся для групп риска, поэтому специалист советовал таким людям соблюдать все необходимые меры профилактики.

«Штаммы эволюционировали в сторону большей контагиозности и меньшей летальности. Первые уханьские штаммы, «Дельта» и другие были существенно опасны для здоровья. Сейчас штаммы более мягкие, но, тем не менее, когда охват большой, все равно есть вероятность, что кто-то серьёзно пострадает. Группам риска нужно соблюдать меры профилактики и рекомендации врача. Может быть, нужно сделать и вакцинацию «Спутником», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю со 2 по 8 сентября было выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом.

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#коронавирус
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