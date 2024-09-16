Мытищинская больница получила современные аппараты УЗИ

«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.