Мытищинская больница получила современные аппараты УЗИ

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В Мытищинскую областную клиническую больницу поступило новое медицинское оборудование. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В реанимации установили портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум-класса и два – экспертного уровня. С помощью нового УЗИ-аппарата можно исследовать жизненно важные системы – органы брюшной полости, щитовидную и молочную железы, артерии, вены и лимфатические узлы, мочевыделительную систему, мягкие и другие ткани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она напомнила, что в августе поликлиники №5 и №6 поступило четыре новых аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности. Их также приобрели в рамках нацпроекта по программе модернизации первичного звена.
Как отметила Купецкая, новое оборудование приобретено благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и нацпроекту «Здравоохранение».
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