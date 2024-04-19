В Мытищах открылся Музей частных коллекций

«Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством Антона Павловича Чехова, даст молодым авторам возможность изучить исторические факты и максимально достоверно отобразить все увиденное и услышанное на своих полотнах», — говорится в сообщении.

По задумке организаторов, проект будет включать в себя ряд экскурсионных поездок по местам, связанным с Чеховым. В частности, молодые художники смогут посетить литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» в Подмосковье, дом-музей Чехова в Москве на Садово-Кудринской улице, музей «Дача Чехова» в Гурзуфе и дом-музей Чехова в Ялте. Кроме того, для художников организуют пленэры.Созданные участниками проекта полотна планируется экспонировать в рамках выставках, которые будут проводиться в регионах. А итоговые выставки проекта планируется открыть в Москве.В Москве 6 мая состоится праздничный концерт «Песни Победы»Коллективы со всего Подмосковья представили на фестивале-конкурсе в Дубне 24 спектакляВ Подмосковье стартовали кинопоказы в рамках фестиваля «День Победы»