В Мытищах открылся Музей частных коллекций

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Музей частных коллекций открылся на территории нового Культурного еврейского центра в Мытищах, гостей приглашают посетить три развёрнутые там экспозиции, посвящённые письменной культуре, искусству вырезания из бумаги и изобретениям эпохи Возрождения, сообщает пресс-служба социокультурной инициативы «Время человека».
«Новый Музей частных коллекций создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров «Искатель». В нём открыты три выставки: две постоянные и одна временная. Они основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования», — рассказала глава Культурного еврейского общинного центра и Музея частных коллекций Екатерина Иванова.Постоянными являются выставка «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги», посвящённая удивительному ремеслу ряда народов Восточной Европы, и «Живая история старинной письменной культуры», на которой экспонируются старинные принадлежности для письма — от папируса до бумаги, от тростниковых перьев до перьевых авторучек, а также чернильницы — от древнеегипетских до советских.
Временная выставка «Гениальные изобретения, опередившие время» посвящена инженерным шедеврам Леонардо да Винчи и других великих представителей эпохи Возрождения.
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