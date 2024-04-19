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В Мытищах открылся Музей частных коллекций

19 апреля 2024, 13:56
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

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Музей частных коллекций открылся на территории нового Культурного еврейского центра в Мытищах, гостей приглашают посетить три развёрнутые там экспозиции, посвящённые письменной культуре, искусству вырезания из бумаги и изобретениям эпохи Возрождения, сообщает пресс-служба социокультурной инициативы «Время человека».
«Новый Музей частных коллекций создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров «Искатель». В нём открыты три выставки: две постоянные и одна временная. Они основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования», — рассказала глава Культурного еврейского общинного центра и Музея частных коллекций Екатерина Иванова.
Постоянными являются выставка «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги», посвящённая удивительному ремеслу ряда народов Восточной Европы, и «Живая история старинной письменной культуры», на которой экспонируются старинные принадлежности для письма — от папируса до бумаги, от тростниковых перьев до перьевых авторучек, а также чернильницы — от древнеегипетских до советских.



Временная выставка «Гениальные изобретения, опередившие время» посвящена инженерным шедеврам Леонардо да Винчи и других великих представителей эпохи Возрождения.

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#мытищи
#музей
#культура
#выставки
Светлана Немоляева назвала лучший подарок ко дню рождения
Светлана Немоляева назвала лучших подарком выход картины Полины Лазаревой
18 апреля 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что лучшим подарком к её дню рождения стал выход картины её внучки Полины Лазаревой «Чайка» (18+).
Актриса и сама приняла участие в фильме.

«Чайка» – бесценная для меня работа, режиссёр и сценарист этого фильма – моя внучка Полина Лазарева. Возможно, я не объективна, потому что очень люблю свою внучку, но у неё получилось очень современное интересное кино. <…> Я люблю такие роли, и Полина это знает, поэтому и писала её под меня. Вообще, Полина сумела собрать прекрасную актерскую команду», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.

Сегодня актриса празднует свой 87-ой день рождения. По её признанию, отмечать праздник она будет в кругу семьи.

Ранее кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.

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#кино
#работа
#праздник
#день рождения
#актриса
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В музее «Горки Ленинские» ко дню рождения Ленина подготовили бесплатный концерт и лекцию
18 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Особую программу подготовили ко дню рождения В.И. Ленина в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», она включает музыкальную музейную программу, концерт пианиста-виртуоза, а также лекцию о последнем в СССР ленинском музее, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«20 апреля в 16:00 гостей ждёт лекция-экскурсия «Ленин и Парфенон. История последнего советского музея». Посетителям расскажут о последнем в СССР музее Ленина, который был открыт на территории музея-заповедника в 1987 году, объяснят, почему его строительство велось так долго и как связан Научно-культурный центр с числовой символикой древнерусских храмов», — говорится в сообщении.
Ещё одна лекция в этот день будет посвящена значению музыки для семьи Ульяновых. Посетители увидят редкие образцы из нотной библиотеки, которая хранится в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

А в 17:00 праздничная программа завершится концертом фортепианной музыки «Вселенная рояля», исполнитель — солист Московской областной филармонии Олег Калагуров. В программу войдёт несколько любимых Лениным произведений, в том числе сочинения Бетховена, Баха, Шопена, Рахманинова, Листа и Чайковского.

Посетить праздничные музейные мероприятия 20 апреля можно будет бесплатно.

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#культура
#горки ленинские
#музей
#минкульттуризма мо
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Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех
Кинокритик Шпагин о фильме: Здесь открыто пространство для фантазии
17 апреля 2024, 22:28

Фото: iStock/bernardbodo

Кинокритик Александр Шпагин выразил надежду на то, что «Волшебник Изумрудного города» станет успешным, поскольку в этой истории есть пространство для фантазии и творчества, и картина может получится высокого качества.
«Может быть, и хорошо, что вышел «Волшебник Изумрудного города». Это западная сказка, фэнтези. Из неё можно делать тоже любые фэнтези, даже перенести на русскую почву. Здесь абсолютно открыто пространство для фантазии. Я надеюсь, что это будет не такая глупость, как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказывал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.

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#кино
#мнение
#творчество
#искусство
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Россиян пригласили принять участие в «Фестивале сочинений РусФест»
17 апреля 2024, 18:28

Фото: сайт организаторов фестиваля

Стартовал приём заявок на регистрацию площадок весенней сессии «РусФеста 2024». Участниками могут стать школьники, студенты и все неравнодушные к русскому языку, сообщили в пресс-службе Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебно-информационный центр «СОКРАТ», которая организует акцию.
«Международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» проводится с 2021 года дважды в год – весной и осенью. Весенняя сессия «Фронтовой треугольник» посвящена Великой Отечественной войне и направлена на сохранение памяти о подвигах тех, кто защищал страну и сохранил мир на Земле», – говорится в сообщении.
Для участия в акции нужно написать сочинение на одну из тем: 1. «Моей страны державный путь, моя забота, тебя не дам я зачеркнуть, как хочет кто-то...». 2. «Враги моей земли: вчера, сегодня, завтра». 3. «Кто они – лучшие люди моей страны?».

Работу необходимо направить на электронную почту организаторов rusfeftV@yandex.ru до 12 мая включительно. Участие в акции бесплатное.

Площадкой проведения «Фронтового треугольника» может стать любое учебное заведение. Для этого куратору, преподавателю или обучающемуся следует заполнить форму регистрации на сайте проекта.

Всем проводившим «РусФест» на местах вручаются благодарственные письма, участникам – свидетельства, а авторам лучших работ – дипломы и памятные подарки.

Подробнее об акции можно узнать на сайте или по телефону 8 (911) 501-81-82.

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#акции
#патриотизм
#россия
#великая отечественная война
#история
#творчество
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Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
Режиссёр Хахуза: Ориентированность на детей – один из факторов успеха киносказки
17 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/petrzurek

Режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
Ещё одним фактором успеха фильма специалист назвал теплую и знакомую многим атмосферу, которой пропитана картина.

«Российский кинематограф нашёл себя в том исконном, что передать может только он. Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — добавил в беседе с RuNews24.ru Хахуза.

Ране сообщалось, что в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде 26 апреля пройдёт День международного кино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это совместная программа Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и Международного кинофестиваля стран БРИКС.

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#день победы
#картина
#фольклор
#культура
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Молодых художников приглашают принять участие в проекте «Кто вы, доктор Чехов?»
17 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/engineervoshkin

Выставочный проект «Кто вы, доктор Чехов?» планирует организовать творческое объединение «Время молодых ХХI» в 2025 году — к 165-летию писателя. Участие в проекте смогут принять молодые художники — выпускники и студенты профильных вузов и колледжей, сообщает пресс-служба творческого объединения.
По задумке организаторов, проект будет включать в себя ряд экскурсионных поездок по местам, связанным с Чеховым. В частности, молодые художники смогут посетить литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» в Подмосковье, дом-музей Чехова в Москве на Садово-Кудринской улице, музей «Дача Чехова» в Гурзуфе и дом-музей Чехова в Ялте. Кроме того, для художников организуют пленэры.

«Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством Антона Павловича Чехова, даст молодым авторам возможность изучить исторические факты и максимально достоверно отобразить все увиденное и услышанное на своих полотнах», — говорится в сообщении.
Созданные участниками проекта полотна планируется экспонировать в рамках выставках, которые будут проводиться в регионах. А итоговые выставки проекта планируется открыть в Москве.

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#культура
#антон художники
#выставки
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В Москве 6 мая состоится праздничный концерт «Песни Победы»
17 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/cookelma

Большой праздничный концерт «Песни Победы» проведут в Москве 6 мая, он станет финальной точкой всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», организованной общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», сообщает пресс-служба движения.
«Большой праздничный концерт «Песни Победы» состоится 6 мая в 16:00 в концертном зале «Москва». Адрес концертного зала: город Москва, проспект Андропова, дом №1», — говорится в сообщении.
Акция «Песни нашего полка» включает в себя поэтический и песенный конкурс и концерт. Конкурс, в котором мог принять участие любой желающий, проводится в четырёх номинациях: «Не забывайте наши имена» — по теме «Бессмертного полка», «Одна на всех» — о Великой Отечественной войне, «Непобедима, широка, горда» — о Родине и «Песни всегда посвящал я Отчизне» — о Родине и войне.

Песенные и стихотворные заявки на конкурс принимались с 1 февраля по 15 апреля. По данным организаторов, в этом году поступило около 700 заявок.

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#концерт
#москва
#день победы
#великая отечественная война
#бессмертный полк
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Книжный салон в Петербурге представил фирменный стиль этого года
16 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/Canetti

XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
«С точки зрения дизайна могу сказать, что мы пришли к узнаваемому стилю, который сохраняет преемственность для того, чтобы подчеркнуть бренд салона. Например, павильоны салона традиционно делятся по цветам, и это очень удобно для навигации. Так, наши гости привыкли, что оранжевый шатер – детский», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко.

Событие будет проходить с 165 по 19 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на создание модельных библиотек – благоустроенных пространств, оснащённых самым современным оборудованием, где можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить мастер-класс или культурное событие – в этом году заложено около 115 млн рублей.

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#книги
#санкт-петербург
#мероприятия
#культура
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Коллективы со всего Подмосковья представили на фестивале-конкурсе в Дубне 24 спектакля
16 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

24 постановки было представлено на фестивале-конкурсе в Дубне «Здравствуйте, это мы!», который собрал творческие коллективы со всего Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для дубненцев в течение трёх дней выступали артисты театральных студий, детских, семейных и экспериментальных театров. На фестиваль-конкурс привезли классические спектакли, сказки с участием фольклорных ансамблей, пластические и хореографические этюды, постановки по произведениям Чехова, Пушкина, Крылова, Шварца.
«Есть очень сильные коллективы, на хорошем профессиональном уровне», – отметила председатель жюри X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Светлана Туманова.
Отличительная особенность фестиваля-конкурса – показ полноценных спектаклей, а не отрывков длиной 30-40 минут, как в концепте других подобных мероприятий. Это привлекает опытные театральные коллективы.
«В большом зале у нас могут быть крупные спектакли до полутора часов, а в малом зале – по 50 минут. Довольно много театров, которые играют такой репертуар, и многие благодарят, что могут полностью играть весь свой спектакль», – пояснила организатор X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Елена Иванова.
Театр-студия «Экополис» стала лауреатом первой премии в младшей категории. Специальным дипломом за лучшую мужскую роль был отмечен артист Детского музыкального центра «Зелёная карета» Роман Поплавский. Гран-при взяла творческая мастерская Московского Политеха, которая представила на конкурсе спектакль «Светлое будущее».

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#дубна
#театр
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#конкурс
#подмосковные стройки
#московская область
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