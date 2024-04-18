В музее «Горки Ленинские» ко дню рождения Ленина подготовили бесплатный концерт и лекцию

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Особую программу подготовили ко дню рождения В.И. Ленина в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», она включает музыкальную музейную программу, концерт пианиста-виртуоза, а также лекцию о последнем в СССР ленинском музее, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«20 апреля в 16:00 гостей ждёт лекция-экскурсия «Ленин и Парфенон. История последнего советского музея». Посетителям расскажут о последнем в СССР музее Ленина, который был открыт на территории музея-заповедника в 1987 году, объяснят, почему его строительство велось так долго и как связан Научно-культурный центр с числовой символикой древнерусских храмов», — говорится в сообщении.Ещё одна лекция в этот день будет посвящена значению музыки для семьи Ульяновых. Посетители увидят редкие образцы из нотной библиотеки, которая хранится в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».
А в 17:00 праздничная программа завершится концертом фортепианной музыки «Вселенная рояля», исполнитель — солист Московской областной филармонии Олег Калагуров. В программу войдёт несколько любимых Лениным произведений, в том числе сочинения Бетховена, Баха, Шопена, Рахманинова, Листа и Чайковского.
Посетить праздничные музейные мероприятия 20 апреля можно будет бесплатно.
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