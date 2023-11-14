В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Для зрителей и слушателей концерта выступали ученики и преподаватели со всего городского округа.
«В этом году концерт выходит за пределы мытищинской ДМШ, ведь на сцене ученики разных школ нашего округа и их преподаватели. По итогу это и мастер-класс для учеников, и мотивация упорного труда на занятиях, ведь заниматься у играющего преподавателя – это гордость и уважение», – подчеркнула директор Мытищинской детской музыкальной школы Ирина Вайс.
Стоит отметить, что для гостей мероприятия играли знаменитые музыкальные произведения Свиридова, Баха, Дунаевского, Роты, а также других великих композиторов.
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