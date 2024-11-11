В Мытищах участники увлекательного квеста открыли новую библиотеку

Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС. По ее словам, по итогам минувшего октября российское кино собрало в прокате 29,5 млрд рублей.