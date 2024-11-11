В Мытищах участники увлекательного квеста открыли новую библиотеку

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В торговом центре «Июнь» в Мытищах открыли новое помещение библиотечно-информационного центра городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Помещение небольшое, и книг пока немного. Но это полноценная библиотека с уникальной точкой доступа к необходимой информации. В век современных технологий здесь легко найти необходимую литературу, сделать заказ на книги в модуле «Моё Подмосковье». Имеется доступ к электронному каталогу Библиотечно-информационного центра, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и сервису электронных книг «ЛитРес», – говорится в сообщении.Открытие сопровождал увлекательный квест «Как пройти в библиотеку. Безумные поиски». Герои книги «Алиса в Зазеркалье» Шляпник и Белая Королева приготовили для гостей непростые испытания.
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