«Куньлунь» в матче КХЛ в Мытищах взял реванш у питерского «СКА»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи.
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
«В этом сезоне «Куньлунь» вновь принимает соперников в ледовом дворце «Арена Мытищи имени В.И. Шалимова». Две недели назад санкт-петербургский Спортивный клуб Армии разгромил в Мытищах пекинскую команду – 8:0. Реванш вышел не таким убедительным, но достойным – 2:1», – отметили в пресс-службе.На «Арене Мытищи» случилась главная сенсация игрового дня. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «драконов» отличился Хадсон Элинюк. Хозяева забросили победную шайбу в овертайме. Рурк Шартье реализовал численное большинство после удаления Евгения Кузнецова.
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