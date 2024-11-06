Мытищинские коммунальщики справились с первыми в сезоне снежными осадками

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Коммунальные службы городского округа Мытищи справились с уборкой первого в сезоне снега и противогололёдной обработкой. 5 ноября к работам привлекли 944 дворника и 237 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сотрудники АО «Сукромка» провели уборку дворов на Новомытищинском проспекте у дома №31. Очищены тротуары, входные группы и внутриквартальные проезды. Дворникам выдали около 20 тонн соляной смеси для обработки от гололёда. Непрерывно проводится проверка состояния улично-дорожной сети. Организована уборка улиц, дорог и дворов», – отметили в пресс-службе.Там жителей Мытищ попросили быть осторожнее на дорогах. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.
С вопросами и критическими замечаниями по поводу уборке снега жителям посоветовали обратиться в мытищинский зимний штаб, начавший работу с 1 ноября.
Если коммунальщики плохо убирают снег, следует звонить или писать в WhatsApp или Telegram по телефону 8 (916) 531-79-06.
Читайте также:
В парке Мира в Мытищах проведут бесплатные мастер-классы
В ходе рейда в Мытищах задержали более 10 иностранцев-нелегалов
«Куньлунь» в матче КХЛ в Мытищах взял реванш у питерского «СКА»
Лора Луганская