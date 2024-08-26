Огромный самовар в центре Мытищ предстал в обновлённом виде

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Одна из главных достопримечательностей Мытищ – огромный самовар – заиграла новыми красками. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«На круговой развязке между улицами Мира и Борисовка расположена одна из самых узнаваемых скульптурных композиций нашего муниципалитета – восьмиметровый самовар. Его установили восемь лет назад и посвятили картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы». В этом году совет ветеранов округа внёс пожелания по поводу преображения скульптуры, и мы их поддержали», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По словам главы городского округа, за реализацию идеи взялся художник Владимир Соколов.
«Ранее он уже расписывал арт-объекты в нашем округе и с радостью начал преображение исторического самовара. Две недели Владимир кропотливо создавал новые узоры, подбирал цвета, чтобы в конечном итоге получился настоящий шедевр», – добавила Купецкая.По её словам, при выборе цветовой гаммы и стиля художник вдохновился мотивами жостовской росписи – визитной карточки Мытищ.
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Лора Луганская