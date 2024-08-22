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Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год

22 августа 2024, 21:04
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Строительство нового учебного корпуса мытищинской школы № 10 им. А.К. Астрахова завершат через год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Юлия Купецкая проверила ход работ в здании и на прилегающей территории.
«Четырёхэтажный учебный корпус на 200 мест площадью 3,7 тыс. кв. м. строится по программе реновации. Он будет предназначен для учеников 5-11 классов. На первом этаже разместится просторная столовая на 200 мест. На втором этаже будут находиться учебные классы, учительская и центр детских инициатив. Переход между основным и новым корпусами будет на третьем этаже. Этажом выше школьники станут изучать информатику и химию», – рассказали в администрации.


На каждом этаже запланированы отдельные зоны отдыха. На прилегающей территории модернизируют спортплощадки. Их оборудуют современными тренажёрами, обустроят футбольное поле с искусственным газоном.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» заниматься спортом там сможет каждый желающий. Срок ввода нового объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.

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#подмосковье
#московская область
В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль
22 августа 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье запускают масштабный проект по упрощению услуги получения мест под пункты сбора пластика, алюминия и текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое реализует проект.
«За время работы экопунктов на территории Подмосковья по итогам прошлого года было собрано 970 тонн пластика и алюминия. А объём текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн. Видя спрос жителей на такие пункты, мы разрабатываем новую электронную услугу, которая позволит не только сократить время процедуры получения разрешения с 13 до семи рабочих дней, но и исключит расходы на кадастровые работы», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Новая услуга предусматривает заключение соглашения об организации сбора вторичных ресурсов на территории подмосковного муниципального образования сроком до года.

Как отметили в министерстве, возможные места размещения фандоматов нанесут на интерактивную карту, которая позволит значительно сэкономить время на поиске локации. Заявку можно будет оформить за пару минут в режиме онлайн».

До конца года на территории региона планируется установить более 1 тыс. новых фандоматов по сбору пластика и алюминия, а также ёмкостей для приема текстиля. Всё собранное вторсырьё пойдёт на переработку.

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#московская область
#цифровизация
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16 юных мытищинцев получили первые паспорта в День Государственного флага
22 августа 2024, 20:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В мытищинском Парке Мира в День Государственного флага России прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уверена, что для многих из вас наступил долгожданный и желанный момент. Получение паспорта – это не только шаг в будущее, но и большая ответственность. Верим, что вы будете хранить наши великие традиции и знания, а также внесёте свой вклад в развитие нашей страны. От всей души поздравляю вас», – обратилась к молодым людям глава муниципалитета Юлия Купецкая.
Ученица школы № 6 Анастасия Анискина сказала, что получение паспорта – новая веха в её жизни.
«Я очень рада, что смогла получить свой первый важный документ из рук главы городского округа, в котором живу», – отметила девочка.
Творческий подарок для юных мытищинцев подготовила вокальная студия «Голос» молодёжного центра «Импульс», добавили в администрации.

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#московская область
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Во Власихе отремонтировали 85% дорог и готовятся проложить новые
22 августа 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во Власихе отремонтировано около 85% дорог.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Что касается дорог, то мы отремонтировали порядка 85% от их общего количества. Ведём работу по формированию новых пространств, где могли бы пройти общегородские дороги», – рассказал Потапчук.
По его словам, ещё одна актуальная тема для жителей Власихи – транспорт. В прошлом году на маршрут №46 вышел новый автобус среднего класса, в этом – два автобуса большого класса.

На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и социальных объектов, благоустройства общественных пространств.

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#подмосковье
#московская область
#дороги
#ремонт дорог
#власиха
#губернатор
#андрей воробьёв
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Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о благоустройстве знаковых объектов
22 августа 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2018 года во Власихе благоустроили несколько знаковых для жителей объектов. Это площадь у Дворца культуры, Цветной бульвар, пешеходная зона Верхнего озера, сквер и мемориальный комплекс Маршалу Жукову, Соборная площадь.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Помимо этого, по его словам, проведена большая работа по озеленению. Сделано цветочное оформление 12 общественных пространств, высажено 28 тыс. растений. Сейчас ведется благоустройство территории у Контрольно-пропускного пункта №2.
«Необходимо всё сделать красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, регулярно приезжают гости. Поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения. Мы и дальше будем вести такую работу», – пообещал Воробьёв.
По словам Потапчука, это будет хорошим подарком жителям Власихи ко Дню Ракетных войск стратегического назначения
«17 декабря РВСН исполнится 65 лет. К этой дате мы установим въездную стелу, заменим ворота, обновим освещение и уложим новый асфальт. К работам уже приступили», – сказал глава Власихи.
В следующем году запланировано благоустройству набережной у Среднего озера. Она считается жемчужиной Власихи. Там создадут единую прогулочную зону, модернизируют спортивный кластер, расширят и обновят детскую игровую территорию, оборудуют места для крещенских купаний, сделают площадки с фотозонами и лестничные спуски с пандусами, разместят качели, оформят береговые склоны со стороны мемориального комплекса Маршалу Жукову в виде амфитеатра.

Кроме того, на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию и проведут масштабное озеленение. Как и КПП №2, этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства.
«Очень важно ещё формировать культуру отдыха, чтобы те «прелести», которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера, начиная покрышками и заканчивая мопедами и автомобилями, больше там не появлялись. Надеюсь, что культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте будет меняться», – отметил Воробьёв.
Потапчук также рассказал, что по программе «Недвижимость за 1 рубль» во Власихе подобрали несколько объектов, которые будут переданы предпринимателям. Так, под реализацию социального проекта в одном из них после ремонта разместится «Академия спорта и творчества «Красная звезда». Там будут работать студии хореографии и вокала, хип-хопа и брейк-данса, ударных инструментов и гитары, фитнеса и джампинга, раннего развития и актёрского мастерства, секции акробатики и тхэквондо, а также кафе, где можно будет смотреть спортивные трансляции.

Герман Потапчук также сообщил губернатору, что найден инвестор, который будет строить новую воскресную школу при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем в зоне СВО протоиерее Михаиле Васильеве. Она будет располагаться рядом с Соборной площадью.

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#власиха
#зато
#герман потапчук
#губернатор
#андрей воробьёв
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки
Психолог Наумова: Плохие оценки не полностью зависят от ребёнка
22 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/fizkes

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка
Поэтому, считает эксперт, за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

«Ребёнка опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей. В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что что-то не получилось. Придя домой, ребёнок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят. Это даст сил ребенку на то, чтобы учиться лучше», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.

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#хулиганство
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#дети
#образование
#психолог
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Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе
Девелопер Борисова заявила о самых безопасных для водителей районах
22 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова заявила, что самыми безопасными районами Московского региона для автомобилистов являются Восточный, Внуково, Метрогородок и Савелки в Зеленограде.
Такие выводы она сделала на основе данных ГИБДД.

«В историческом центре Москвы по уровню безопасности лидируют Красносельский район, Мещанский и Замоскворечье. Данные за 2023 год демонстрируют аналогичную тенденцию. В Замоскворечье за год было зафиксировано 45 ДТП с пострадавшими – это один из самых низких показателей среди районов центра, уступающий только Красносельскому и Якиманке», —добавила в беседе с Газета.ру Борисова.

Ранее замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявлял, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.

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#гибдд
#автомобиль
#данные
#москва
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Во Власихе к началу учебного года капитально отремонтируют школу имени Попова
22 августа 2024, 19:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В микрорайоне Школьный во Власихе в этом году сделают капитальный ремонт в школе имени А.С. Попова, построенной ещё в 1961 году.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

В образовательный комплекс, помимо школы, входят три здания дошкольных групп. Комплекс посещают более 1,6 тыс. учеников и 525 малышей. По президентской программе в СОШ ведётся капремонт – обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, обустраивают прилегающую территорию. Все работы завершат в конце августа.
«У нас торжественная линейка пройдёт 2 сентября уже в обновлённом комплексе. Готовим для ребят сюрпризы – установим возле школы уникальный развивающий игровой комплекс. Также хотим воссоздать класс радиотехники, так как наша школа носит имя прославленного учёного. В целом к учебному году мы готовы на 100%. У нас закуплены все необходимые учебники, укомплектован штат педагогов», – рассказал Потапчук.
Во Власихе действует ещё один образовательный комплекс – «Перспектива». Это школа и два отделения для дошколят. Работает также детская школа искусств «Гармония», где в 2022-2023 годах прошёл капремонт.

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#зато
#власиха
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#школы
#детсад
#образование
#капремонт
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В 2024-2025 годах во Власихе проведут капремонт 46 домов
22 августа 2024, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во Власихе реализуется большая программа по капремонту многоквартирных домов.
В этом году там обновят 38 МКД, сообщил глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Помимо внешнего вида домов, в порядок приводят внутренние коммуникации, меняют лифты старше 25 лет, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, системы водоснабжения и водоотведения, ремонтируют подвалы и подъезды. В 2024-2025 годах будет капитально отремонтировано 46 домов. Всего во Власихе – 78 МКД.
«Половина домов города уже обновлена. А один из них, дом №13 на ул. Маршала Жукова, который два года находился в аварийном состоянии, был признан лучшей практикой Фонда капитального ремонта», – сказа глава.
«Мы с вами многократно общались с жителями. Темы, которые их беспокоят, хорошо известны – это благоустройство, капремонт, спорт, автобусное сообщение. Надо достойно отвечать на все сегодняшние вызовы», – отметил губернатор.
На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и соцобъектов, благоустройства общественных пространств.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Российские родители озвучили самый важный предмет в школе
Skysmart: Родители считают важными для изучения иностранные языки
22 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Drazen Zigic

Исследование Skysmart показало, что 45% российских родителей считают наиболее важными школьными предметами иностранные языки.
40% заявили о важности гуманитарных наук в школьной программе, 30% — точных наук.

«Интерес к гуманитарным предметам связан с тем, что обществознание и история необходимы для сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗы по популярным гуманитарным направлениям. Доля этих предметов от общих занятий по подготовке к ЕГЭ составляет 12%. Мы видим тренд на рост популярности занятий по математике», — пояснила в беседе с Газета.ру директор по продукту Exams компании Skysmart Диана Франчук.

Ранее опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.

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