Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Строительство нового учебного корпуса мытищинской школы № 10 им. А.К. Астрахова завершат через год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Юлия Купецкая проверила ход работ в здании и на прилегающей территории.
На каждом этаже запланированы отдельные зоны отдыха. На прилегающей территории модернизируют спортплощадки. Их оборудуют современными тренажёрами, обустроят футбольное поле с искусственным газоном.
Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» заниматься спортом там сможет каждый желающий. Срок ввода нового объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.
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«Четырёхэтажный учебный корпус на 200 мест площадью 3,7 тыс. кв. м. строится по программе реновации. Он будет предназначен для учеников 5-11 классов. На первом этаже разместится просторная столовая на 200 мест. На втором этаже будут находиться учебные классы, учительская и центр детских инициатив. Переход между основным и новым корпусами будет на третьем этаже. Этажом выше школьники станут изучать информатику и химию», – рассказали в администрации.
На каждом этаже запланированы отдельные зоны отдыха. На прилегающей территории модернизируют спортплощадки. Их оборудуют современными тренажёрами, обустроят футбольное поле с искусственным газоном.
Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» заниматься спортом там сможет каждый желающий. Срок ввода нового объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.
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Лора Луганская