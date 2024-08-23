Гуманитарный конвой отправили из Мытищ курянам и участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Из Мытищ в Курскую область отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Продукты, средства личной гигиены, игрушки и другие вещи собрали для жителей приграничья, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщается в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.
«Также для бойцов, которые находятся сейчас в Курской области, отправили окопные свечи, маскировочные сети, предметы обмундирования. Это далеко не первая партия гуманитарной помощи, которую собирают жители Мытищ. К инициативе присоединились люди разного возраст и разных сфер деятельности – от школьников до пенсионеров, от общественников до предпринимателей. Пункты сбора помощи работают в волонтёрских штабах, в местном отделении партии единороссов», – говорится в сообщении.Внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи может каждый. Пункты приёма и волонтерские штабы работают по адресам: ул. Силикатная, 12, Молодёжный центр «Импульс», с 9.00 до 21.00; ул. Мира, 2А, «ДК Яуза», с 09.00 до 21.00; ул. Мира, 37, местное отделение партии «Единая Россия». Телефон: 8 (495) 581-06-34, по будням с 09.00 до 17.00 ул. Мира, 9.
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