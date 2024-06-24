В Серпухове состоялся выпускной в Военной академии РВСН им. Петра Великого

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В Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого состоялся выпускной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Глава городского округа Сергей Никитенко вместе с городским прокурором, председателем Совета депутатов , депутатами,и представителями других организаций поздравили защитников.
Стоит отметить, что в академии сейчас уделяется особое внимание защите нашего государства и укомплектованности армии грамотными специалистами.
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«В этом году высшее военное заведение окончили более 450 офицеров и порядка 30 прапорщиков. 32 выпускника получили красные дипломы, а два — медали «За отличие». Благодарю выпускников за выбор посвятить свою жизнь служению Родине. Уверен, что знания и навыки, полученные в стенах академии, позволят справиться с любой задачей. Выпускникам — успехов в ратном труде, здоровья, счастья и благополучия», — отметил Сергей Никитенко.
Стоит отметить, что в академии сейчас уделяется особое внимание защите нашего государства и укомплектованности армии грамотными специалистами.
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Мира Полтева