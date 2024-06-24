Во дворах Серпухова завершают ремонт асфальта

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Ремонт асфальтобетонного покрытия завершают во дворах у домов №№34. 36, 36А и 36Б по Цеховой улице и у домов №№2 и 4А по Дальней улице в Серпухове, параллельно проводится благоустройство территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как отметил глава округа Сергей Никитенко, при проведении работ учитывается мнение местных жителей.
На объектах уже завершено обустройство тротуаров, появились новые пешеходные дорожки и отремонтированы уже имеющиеся. По запросу жителей создаются парковочные пространства. Кроме того, планируется установить детскую площадку и площадку для воркаута.
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«Обратная связь от жителей для нас очень важна. В процессе работ поступали обращения по качеству укладки асфальтобетонного покрытия. Недочёты подрядчик оперативно устранил. Ход ремонта держим на контроле», — сказал Никитенко.
На объектах уже завершено обустройство тротуаров, появились новые пешеходные дорожки и отремонтированы уже имеющиеся. По запросу жителей создаются парковочные пространства. Кроме того, планируется установить детскую площадку и площадку для воркаута.
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Лев Каштанов