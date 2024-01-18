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В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»

18 января 2024, 09:31
Фото: Екатерина Дятловская

Фото: Екатерина Дятловская

В Лобне заработала выставка работ фотографа, объехавшего 131 страну мира. Об этом сообщил корреспондент.

Выставка фотографа-путешественника Вадима Рылько находится в Художественной галерее им. В.И. Коробкова. Гости смогут увидеть работы, сделанные в Индии, Боливии, Италии, Чили, Испании, России и других уголков мира.

«Я много путешествую, очень люблю горы.За много лет накопилось много материала. Но показать захотелось что-то нестандартное, потому что много кто выставляет портреты людей, дома, пейзажи, фото закатов или рассветов. И так родилась вот эта тема, камни, которые похожи на что-то. Отобрали фотографии камней, в которых довольно просто что-то угадать, есть, конечно, и посложнее. Для отбора было порядка 140 работ, отобрали только 42», — поделился фотограф.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 4 февраля 2024 года

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#подмосковье
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Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
17 января 2024, 20:25

Фото: istockphoto.com/nopow

Кинокритик Алексей Двоеглазов высказал мнение о том, что советское кино и сегодня пользуется большой популярностью у зрителей, поскольку в те времена снимали больше качественных картин, которым удалось пройти проверку временем.
«У нас в памяти остаются только те фильмы, проверенные временем, которые постоянно у нас показывают в прайм-тайм на всех федеральных каналах. А то, что было не очень качественным, быстро и забылось. Поэтому его не показывают. Только историки кино знают об этих фильмах», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Двоеглазов.

Ранее российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.

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#кино
#культура
#искусство
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Певцов: «По щучьему велению» и «Бременские музыканты» лишены оригинальности
17 января 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.
«Кино — это сценарий, прежде всего история, желательно оригинальная. Эти истории не оригинальные, они все из нашего советского прошлого. И если фильм «По щучьему велению» такой извращённый, вывернутая наизнанку попытка рассказать русские сказки, то «Бременские музыканты» — это просто какая-то печальная попытка переиначить наш известный блестящий советский мультфильм 1969 года», — поделился в беседе с NEWS.ru Певцов.

Производство и прокат таких фильмов он назвал нечестным, поскольку зрителей завлекают за счёт маркетинга на весьма некачественные картины, из-за чего у них при таком качестве весьма неплохие кассовые сборы.

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#производство
#прокат
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Юрий Лоза отмечен премией по лженауке
17 января 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Певец и автор песен Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023». Об этом рассказал основатель и главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.
Лозу отметили из-за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.

Кроме Лозы антипремией также были отмечены автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставляющий ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.

«Если Лоза просто певец, ударившийся в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов ранее вызвал шумиху из-за «Учебника биологии на православной основе». Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздаётся, и в некоторых школах по нему учатся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соколов.

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#певец
#учебник
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#премия
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В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
17 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

На московском ГУМ-катке 25 января пройдёт фестиваль «Спортивная студенческая ночь».
«Студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы минспорта РФ.

А мэр Москвы Сергей Собянин поддержал конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году, подписав соответствующее постановление на выделение средств на организацию мероприятий. Как передаёт utro.ru, в этом году соискателями премии смогут стать авторы монографий и статей в области естественных наук. Уточняется, что ежегодно в конкурсе чередуются работы по гуманитарным и по естественным наукам.

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Жители Подмосковья могут посетить выставку «Нестоличные владения князей Юсуповых»

Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»

Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдёт в Звенигороде
#москва
#конкурс
#фестиваль
#каток
#мероприятия
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Жители Подмосковья могут посетить выставку «Нестоличные владения князей Юсуповых»
17 января 2024, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В усадьбе Архангельское открылась выставка из цикла «Нестоличные владения князей Юсуповых». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка заработала в в Верхнем зале Колоннады музея-усадьбы Архангельское.

«На выставке представлены редкие фотографии усадьбы, которые Юсуповы заказывали профессиональным фотографам — О. Ренару иВ. Н. Сокорнову. На старинных снимках запечатлены парк, дворец и его интерьеры, окружающие имение пейзажи. Помимо фотографий, в экспозиции представлены фарфоровые тарелки, заказанные Юсуповыми в Мейсене в начале XX века», — рассказали в ведомстве.

Также посетили смогут порядка 40 предметов из быта семьи, большинство из которых появятся впервые, редкую рекламу вин из «подвалов имения Кореиз князя Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон» и узнают постреволюционную историю имения.

Стоит отметить, что попасть на выставку можно будет до 20 марта 2024 года.

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#усадьбы
#выставка
#архангельское
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#подмосковье
#экскурсии
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Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»
17 января 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Детский хореографический коллектив «ВерОника» их подмосковного Серпухова стал лауреатом первой степени II национальной телевизионной премии «Щелкунчик», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Детский танцевальный ансамбль «ВерОника» был основан в 2000 году. Юных танцовщиков обучают всем видам хореографии — от классического танца до хип-хопа. Премия «Щелкунчик» — далеко не первая награда коллектива, который не раз завоёвывал гран-при как всероссийских, так и международных конкурсов», — отмечается в сообщении.
В этом году претендентами на награду национальной телевизионной премии «Щелкунчик» были более 90 самодеятельных ансамблей танца со всей России.

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Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдет в Звенигороде

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#культура
#танцы
#награда
#премия
#серпухов
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Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдет в Звенигороде
17 января 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Звенигороде организуют лекцию «Модерн: многоликий и прекрасный». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 20 января в Звенигородском музее-заповеднике «Манеж». Её проведет искусствовед Инесса Крюкова, которая работает в музее.

«Лекция посвящена истории возникновения модерна, его ключевых особенностях, региональных различиях и главных представителях. При этом гости узнают об особенностях развития модерна и о том, как он проникал во все сферы жизни человека», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что в музей, в котором пройдет лекция является местом, где можно увидеть уникальные экспонаты и произведения искусства, а также объемные проекции на модели старинного городища.

Начало лекции в 17:00. Полноую информацию о месте проведении лекции и билетах можно найти на сайте музея-заповедника «Манеж».

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#звенигород
#подмосковье
#модерн
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В подмосковном музее-заповедники пройдет программа «В Горках знал его любой…»
17 января 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе пройдет программа «В Горках знал его любой…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в многопрофильным учреждении культуры пройдет 21 января.

«В рамках программы гости узнают о жизни селян начала XX века. При этом будет рассказано об интересных фактах истории деревни, которые связаны с колхозом имени Владимира Ильича, созданного в сентябре 1929 года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что программа пройдет два раза в 13:00 и в 15:00. Подробности можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

Кроме этого, мероприятие получило поддержку от министерства культуры и туризма ​Подмосковья.

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#горки ленинские
#программа
#подмосковье
#мероприятия
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Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы
16 января 2024, 21:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский краеведческом музей пригласил на иммерсивную выставку «Новый год на улице Советской», которая стала совместным проектом со студентами Президентской академии РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Однокомнатная квартира, обставленная типичной для 60-70-ых годов прошлого века мебелью, круглый стол и ковер на стене. Посетители старшего поколения легко узнают и другие детали времени: кинескопный телевизор, пассатижи рядом, используемые как пульт переключения каналов, хрустальные вазочки на столе. Игрушки на ёлке тоже знакомы – такие были в каждой советской семье», – говорится в сообщении.
Выставка предполагает погружение в прошлое. В дружелюбном пространстве можно ощутить запах духов из винтажного флакона, посидеть в кресле с деревянными подлокотниками, позвонить по телефону, прокручивая диск пальцем.
«У нас была задумка пригласить посетителей в гости к обычной семье. Вот на стене их портреты: мама, папа, ребёнок. Портреты выполнены Натальей Алексеевной Баженовой – прямым потомком знаменитого архитектора Василия Баженова, имеющего каширские корни. Мы сами связались с Натальей Алексеевной, и она передала нам эти портреты – свои студенческие работы», – рассказала директор Музея Ольга Халаим.
Выставка будет открыта в музее до 2 февраля.

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