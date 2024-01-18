В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»

Фото: Екатерина Дятловская
В Лобне заработала выставка работ фотографа, объехавшего 131 страну мира. Об этом сообщил корреспондент.
«Я много путешествую, очень люблю горы.За много лет накопилось много материала. Но показать захотелось что-то нестандартное, потому что много кто выставляет портреты людей, дома, пейзажи, фото закатов или рассветов. И так родилась вот эта тема, камни, которые похожи на что-то. Отобрали фотографии камней, в которых довольно просто что-то угадать, есть, конечно, и посложнее. Для отбора было порядка 140 работ, отобрали только 42», — поделился фотограф.
Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 4 февраля 2024 года
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