В Московской области отмечается День туризма

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Согласно информации от Министерства культуры и туризма Московской области, муниципалитеты региона разработали обширную программу мероприятий, посвящённых этому празднику.
В Дзержинском запланировано открытие туристической тропы «Защитники», презентация летнего путешествия эколого-краеведческой группы «Классная компания» и турклуба «Вершина», а также экскурсия по фотовыставке «Путешествия и впечатления».
В Домодедово пройдёт туристический поход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экологической тропе Домодедовского регионального отделения Русского географического общества.
В Ликино-Дулёвском краеведческом музее будет организован день открытых дверей, пешеходная экскурсия «Ликино-Дулёво промышленное» и детская анимационная программа с элементами квеста «Маршрут юного путешественника».
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В Домодедово пройдёт туристический поход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экологической тропе Домодедовского регионального отделения Русского географического общества.
В Ликино-Дулёвском краеведческом музее будет организован день открытых дверей, пешеходная экскурсия «Ликино-Дулёво промышленное» и детская анимационная программа с элементами квеста «Маршрут юного путешественника».
Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на экскурсии по главным достопримечательностям города и встречу с куратором выставки костюмов допетровской эпохи Натальей Бахромкиной.
Для жителей Зарайска проведут пешеходную экскурсию по исторической части города, а в водонапорной башне пройдут две фотовыставки.
В Кашире организуют экскурсию по городу «По улице Московской», а на набережной Оки посетителей ждут ярмарка, мастер-классы и квесты. Там будут работать туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» и турклуб «Горизонт».
Одинцовский городской округ отметит День туризма экскурсиями, посвящёнными истории и наследию края.
В Звенигороде для представителей туристической индустрии пройдёт тренинг по менеджменту в гостиничном бизнесе.
Во Фрязино состоится XII туристско-экологический слёт.
Экскурсии по местным достопримечательностям также пройдут в Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске и Чехове.
Информация о мероприятиях может быть неполной, поэтому рекомендуется уточнять её в социальных сетях и на информационных ресурсах администраций городских округов.
Все события организованы администрациями городских округов Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона.
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Дайана Хусинова