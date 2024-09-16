В Московской области назвали самые популярные экскурсии для пожилых людей

Фото: Министерство социального развития Московской области
Проект «Активное долголетие» предлагает пенсионерам разнообразные экскурсии, которые соответствуют их интересам. Участники проекта изучают историю и культуру разных районов Московской области и имеют возможность лично познакомиться с достопримечательностями Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, по-прежнему, является одним из самых популярных мест для экскурсий. Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
К проекту могут присоединиться женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
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Дайана Хусинова