В Московской области проведут Арт-Масленицу

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет Арт-Масленица. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 16 марта на территории музея-заповедника «Горки Ленинские»
Стоит отметить, что в программу музея также включен рассказа о об отношении наших предков к подготовке и празднованию Масленицы,а также гости смогут познакомится с историей традиции и масленичными забавами, песнями и закличками.
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«В этом году мы поменяли локацию и формат праздника, разнообразили программу, привлекли лучших фолк-исполнителей страны, таких как Алена Минулина, Deedfolk, „Нестеровы. Группа Сокол“ и другие. Все масленичные дни принимаем гостей на наших программах и тематических экскурсиях. Для полного погружения в праздник создали семейный масленичный тур», — поделился директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
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Мира Полтева