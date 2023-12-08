В Московской области состоится карнавальный забег «Space Carnival-2023»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Торжественный старт первых забегов начнется в 10:00. Для детей подготовлены дистанции на 1 000 м — от 8 до 11 лет, 500 м — от 4 до 7 лет, а 300 м –до 12 лет. Для участников от 12 и выше же подготовлены забеги на 5 км и 10 км, взрослых ждет преодоление трассы на 21,1 км. Помимо забега участники примут участие в конкурсе на создание самого креативного карнавального костюма.
Стоит отметить, что участие в забегах платное и необходима регистрация на сайте.
Читайте также:
В Подмосковье состоится открытый фестиваль «Парад Дедов Морозов-2023»
В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»