В Подмосковье состоится открытый фестиваль «Парад Дедов Морозов-2023»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Целью мероприятие является сохранение и популяризация традиций российской праздничной культуры, образов Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых героев Нового года.
За звание лучшего Деда Мороза будут соревноваться представители Орехово-Зуевского городского округа и соседних регионов.
Победителю торжественно вручат ключ от терема у Центра культуры и досуга города Куровское. Кроме этого, всех участников наградят специальными дипломами за участие.
Стоит отметить, что вход на мероприятие бесплатный. Начало парада в 11:00
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