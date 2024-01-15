Выставка живописи художницы Нины Габриэлян откроется в Подмосковье

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«Автор выставки создает свои произведения в колористическом направлении живописи. Акцент в ее работах сделан на цветах, которые несут в себе основную содержательную нагрузку, интеллектуальную, эмоциональную и психологическую. При этом Нина Габриэлян является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда», - поделились в министерстве.
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