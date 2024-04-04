В Московской области состоялась премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя» по пьесе Эдварда Радзинского состоялась в Истринском драматическом театре. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Показ спектакля прошел 22 и 31 марта.
Стоит отметить, что перед премьерой спектакля театр получил письмо из Италии с пожеланием успеха всем причастным к постановке от самого автора пьесы.
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«Эдвард Станиславович Радзинский благословил театр на эту постановку, но просил о деликатном отношении к смыслам и тексту. Молодой и уже известный режиссёр Московского театра им. Ермоловой Ринат Ташимов сумел найти ключ к сложнейшей архитектуре пьесы Радзинского и поставил «Последнюю ночь последнего царя» в тандеме с театральным художником Натальей Войновой. Спектакль Ташимова завораживает, мистически погружает в атмосферу происходящего на сцене безукоризненно точным режиссерским решением. Ритм спектакля не отпускает внимание ни на мгновение», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева