В Петербурге состоится фестиваль «Сны наяву»

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Уличный театр «Небесные бродяги» проведёт второй музыкально-театральный фестиваль «Сны наяву».
Мероприятие состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге в культурном центре «ДК Крупской».
Зрители смогут погрузиться в мифологию народов России с русалками, домовыми и прочими сказочными персонажами.
Ранее сообщалось, что в рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие пригласили и жителей Московской области.
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Зрители смогут погрузиться в мифологию народов России с русалками, домовыми и прочими сказочными персонажами.
«Мы вдохновились трудами советского этнографа Георгия Виноградова и захотели рассказать нашим гостям о русалках в мифологии народов России, а также показать, чем они отличаются друг от друга и от своих сестер из западных поверий», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.Он добавил, что лично прочтёт лекцию о мифических подводных существах.
Ранее сообщалось, что в рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие пригласили и жителей Московской области.
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Мелисса Тимофеева