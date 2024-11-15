В Нахабине отметят День рождения Деда Мороза

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Клуб «Мечта» приглашает всех отметить 18 ноября День рождения Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
«Гостей на празднике ждут увлекательные загадки, весёлые игры и конкурсы, зажигательные танцы. Также пройдёт награждение победителей творческого конкурса поздравительных открыток ко Дню рождения Деда Мороза «Для любимого волшебника», – говорится в сообщении.Праздник начнётся в 17:00 по адресу: посёлок Нахабино, ул. Школьная, 2. Возрастных ограничений нет.
Читайте также:
Врачи Детского центра им. Рошаля вернули зрение девочке с катарактой
Красногорский музей приглашает принять участие в проекте «Лица Победы»
Коллектив из Красногорска стал лауреатом Российско-болгарской хоровой ассамблеи
Лора Луганская