Отдых в Подмосковье «все включено»: гостиницы, отели и СПА в Московской области

Фото: istockphoto / structuresxx
Подмосковье предлагает не менее интересный и разнообразный отдых, чем популярные морские курорты. Многие подмосковные отели и гостиницы включают в свои услуги систему «всё включено», что делает отдых комфортным и беззаботным. «Радио 1» расскажет про различные варианты размещения в Подмосковье с системой «всё включено».
Места в Подмосковье, где «все включено»
Московская область предоставляет разнообразные варианты отдыха с полным пакетом услуг. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает комфортный отдых без лишних забот.
В систему «всё включено» входят различные типы размещения, такие как:
парк - отели;
spa - отели;
глэпинги;
отели и гостиницы.
Парк-отели в Московской области «все включено»
Парк-отели — это тип гостиниц, которые размещаются на территории парков или зелёных зон. Ключевое достоинство парк-отелей заключается в возможности наслаждаться природой, не покидая пределы города. На территории таких отелей часто можно найти бассейны, корты, велосипедные дорожки, а поблизости находятся красивые водоёмы, лесные массивы и парковые скульптуры.
Парк-отель «ZVENIGOROD»
Парк-отель «Звенигород» расположен в городе Звенигороде, Московская область. В отеле предлагается система «всё включено» и разнообразное питание в виде шведского стола.
На территории отеля находятся два бассейна, один из которых с подогревом, а также бани и сауны. Гостям предоставляется возможность взять напрокат велосипеды и самокаты. Для маленьких гостей предусмотрена игровая комната с аниматорами.
Кроме того, парк-отель предлагает разнообразные развлечения на любой вкус, включая музеи, экскурсии, бильярд и лазертаг.
Фото: zvenigorodpark.ru
Парк-отель «Воздвиженское»
Парк-отель «Воздвиженское» находится в городском округе Серпухов, в посёлке дома отдыха «Авангард».
Проживание включает трёхразовое питание по типу шведского стола и большое разнообразие напитков.
Кроме того, в отеле предусмотрено посещение спа-центра и бассейна. Также гостям предлагаются бесплатные игры в бильярд, занятия спортом и аренда спортивного оборудования.
Фото: v-parkhotel.ru
Парк-отель «Орловский»
Парк-отель «Орловский» расположен в Ленинском районе Московской области.
В стоимость проживания входят трёхразовое питание, разнообразные напитки, посещение бассейна, тренажёрного зала и бани. Гости могут бесплатно использовать спортивные объекты отеля в течение одного часа в день.
Кроме того, постояльцы отеля могут воспользоваться SPA-комплексом, экскурсионной программой, а также сходить в зоопарк и ночной клуб.
Фото: orlowsky.ru
SPA-отели в Московской области «все включено»
Спа-отели — это уникальные места для отдыха, где предлагаются разнообразные процедуры, направленные на уход за телом и улучшение физического и эмоционального состояния. В предоставляются услуги массажа, пилинга, нанесения масок и обёртываний, а также другие восстанавливающие и расслабляющие процедуры.
Спа-отель LES Art Resort
LES Art Resort — это спа-отель, который находится в экологически чистом районе западного Подмосковья, на территории Рузской области.
В отеле есть бассейн с морской водой, а также разнообразные спортивные и развлекательные объекты.
В этом отеле можно отдохнуть и восстановить свои силы благодаря широкому спектру спа-услуг и процедур.
Фото: lesresort.ru
Спа-отель SOFRINO PARK
Отель находится в Пушкинском районе на территории бывшей княжеской усадьбы, где сохранились каскадные пруды, старинные аллеи и вековые дубы.
В тариф «всё включено» входит разнообразное питание, ежедневную анимацию для детей и взрослых, большую спа-зону, прокат оборудования, рыбалку, детскую комнату с воспитателем и посещение зоопарка.
Спа-зона отеля Sofrino Park предлагает круглогодичный подогреваемый открытый бассейн, крытый спортивный бассейн, финскую и травяную сауны, соляную комнату, фитнес-тренажёры и террасы с шезлонгами для загара.
В спа-кабинетах предлагаются массаж, обёртывания, пилинг и различные омолаживающие процедуры.
Фото: istockphoto / Vasyl Dolmatov
Солнечный Park Hotel & Spa
Отель расположен в хвойном лесу недалеко от Живагинского пруда. Здесь созданы отличные условия для велосипедных и самокатных прогулок, а также есть пункт проката спортивного инвентаря. В зимнее время можно кататься на лыжах и коньках.
Система «всё включено» предлагает не только трёхразовое питание и разнообразные напитки (алкогольные и безалкогольные), но и десерты, фрукты и мороженое.
Кроме того, в стоимость проживания входит посещение спа-центра, который выполнен из натуральных материалов и включает 17 термальных комнат и 10 бассейнов.
Фото: sunnyhotel.ru
Глэмпинги в Подмосковье «все включено»
Глэмпинг — это уникальный вид отдыха, который сочетает в себе удобство гостиничных номеров и прелести пребывания на природе. Этот набирающий популярность формат отдыха зародился в Великобритании в 2005 году благодаря сочетанию слов «глaмурный» и «кемпинг».
Глэмпинг Woody Village Riverside
В деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области расположился современный и стильный глэмпинг Woody Village Riverside. Здесь можно насладиться комфортом, уютом и потрясающими видами.
Глэмпинг предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. В каждом из них установлены панорамные окна и камины, создающие тёплую и уютную атмосферу.
На территории глэмпинга расположены ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.
Фото: woody-village.ru/standard
Глэмпинг «Под кронами»
Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.
Уютные домики окружены вековым лесом, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.
На территории глэмпинга есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.
Фото: podkronami.ru
Глэмпинг «Под небом»
Один из самых изысканных глэмпингов Подмосковья предлагает своим гостям отдых на уровне пятизвёздочного отеля. Стоимость услуг объясняется тем, что питание предоставляется по системе «всё включено», а плата за прокат оборудования и организацию досуга уже включена в стоимость.
Особенность этого глэмпинга заключается в том, что проживание предусмотрено только в сафари-тентах, но каждая палатка оснащена индивидуальным ключом от собственного санузла.
Этот уникальный комплекс расположен в Пушкинском районе и предоставляет своим посетителям возможность насладиться живописными видами и комфортом.
Фото: istockphoto / avtk
Отели и гостиницы в Подмосковье «все включено»
Country Resort
Отель Country Resort расположен в живописном уголке Подмосковья, на берегу реки Дубна в Талдомском районе. Это идеальное место для отдыха всей семьёй, проведения детских праздников, корпоративных мероприятий, деловых встреч и торжественных событий.
Здесь можно насладиться живописными видами, расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Для гостей предлагаются разнообразные развлечения: активные виды спорта, детские игровые комнаты и площадки, а также специальные программы для корпоративных клиентов.
Фото: country-resort.com
Курорт Пересвет Русские Сезоны
Система «всё включено» предлагает гостям отеля завтраки, обеды и ужины в формате шведского стола с разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками премиум-класса. В стоимость проживания уже включено неограниченное посещение акватермального комплекса.
Здесь есть аттракционы для взрослых и детей: живописные водопады, мощные противотоки, джакузи, крытые и открытые бассейны.В
Любители спорта и активного отдыха могут воспользоваться прокатом спортивного инвентаря и посетить фитнес-клуб.
Фото: peresvethotel.ru
Конгресс-Oтель Ареал
Отель «Ареал» расположен всего в 17 километрах от Москвы, в экологически чистом районе Подмосковья. Архитектура отеля и ландшафт территории выполнены в альпийском стиле, гармонично вписывающемся в пейзаж соснового бора, окружающего комплекс.
В главном здании отеля находится оздоровительный и спа-центр, в котором есть большой бассейн, спа-кабинет, банный комплекс и тренажёрный зал.
Также здесь расположен главный ресторан отеля, работающий по системе «шведский стол».
Кроме того, в отеле находится развлекательный клуб «Куршевель», где гости могут поиграть в боулинг, бильярд и поучаствовать в анимационных программах.
Фото: areal-hotel.ru
Отель «Яхонты Ногинск»
Гостей отеля ожидают захватывающие виды, превосходный сервис и высококачественное трёхразовое питание в формате шведского стола.
В отеле есть бассейн с водными горками и панорамным видом на озеро.
В стоимость проживания входят трёхразовое питание, посещение крытого бассейна, парковка, аренда спортивного инвентаря, детская комната, посещение зоопарка, а также взрослая и детская анимация и бильярд.
Фото: yahonty.ru
Отель «Царьград»
Любители умиротворённого отдыха могут отдохнуть на пляже, попариться в бане или почитать книгу возле бассейна.
Фанаты спорта оценят занятия на тренажёрах и велосипедные прогулки. Туристам, которые любят узнавать новое, понравятся экскурсии по окрестным усадьбам и монастырям или поездка в Приокско-Террасный заповедник.
В ресторанах «Царьград» подают изысканные блюда из фермерских продуктов с собственной экофермы.
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