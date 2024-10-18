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Отдых в Подмосковье «все включено»: гостиницы, отели и СПА в Московской области

18 октября 2024, 17:58
Фото: istockphoto / structuresxx

Фото: istockphoto / structuresxx

Подмосковье предлагает не менее интересный и разнообразный отдых, чем популярные морские курорты. Многие подмосковные отели и гостиницы включают в свои услуги систему «всё включено», что делает отдых комфортным и беззаботным. «Радио 1» расскажет про различные варианты размещения в Подмосковье с системой «всё включено».


Места в Подмосковье, где «все включено»


Московская область предоставляет разнообразные варианты отдыха с полным пакетом услуг. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает комфортный отдых без лишних забот.

В систему «всё включено» входят различные типы размещения, такие как:

парк - отели;

spa - отели;

глэпинги;

отели и гостиницы.

Парк-отели в Московской области «все включено»


Парк-отели — это тип гостиниц, которые размещаются на территории парков или зелёных зон. Ключевое достоинство парк-отелей заключается в возможности наслаждаться природой, не покидая пределы города. На территории таких отелей часто можно найти бассейны, корты, велосипедные дорожки, а поблизости находятся красивые водоёмы, лесные массивы и парковые скульптуры.

Парк-отель «ZVENIGOROD»


Парк-отель «Звенигород» расположен в городе Звенигороде, Московская область. В отеле предлагается система «всё включено» и разнообразное питание в виде шведского стола.

На территории отеля находятся два бассейна, один из которых с подогревом, а также бани и сауны. Гостям предоставляется возможность взять напрокат велосипеды и самокаты. Для маленьких гостей предусмотрена игровая комната с аниматорами.

Кроме того, парк-отель предлагает разнообразные развлечения на любой вкус, включая музеи, экскурсии, бильярд и лазертаг.

Фото: zvenigorodpark.ru

Парк-отель «Воздвиженское»


Парк-отель «Воздвиженское» находится в городском округе Серпухов, в посёлке дома отдыха «Авангард».

Проживание включает трёхразовое питание по типу шведского стола и большое разнообразие напитков.

Кроме того, в отеле предусмотрено посещение спа-центра и бассейна. Также гостям предлагаются бесплатные игры в бильярд, занятия спортом и аренда спортивного оборудования.

Фото: v-parkhotel.ru

Парк-отель «Орловский»


Парк-отель «Орловский» расположен в Ленинском районе Московской области.

В стоимость проживания входят трёхразовое питание, разнообразные напитки, посещение бассейна, тренажёрного зала и бани. Гости могут бесплатно использовать спортивные объекты отеля в течение одного часа в день.

Кроме того, постояльцы отеля могут воспользоваться SPA-комплексом, экскурсионной программой, а также сходить в зоопарк и ночной клуб.

Фото: orlowsky.ru

SPA-отели в Московской области «все включено»


Спа-отели — это уникальные места для отдыха, где предлагаются разнообразные процедуры, направленные на уход за телом и улучшение физического и эмоционального состояния. В предоставляются услуги массажа, пилинга, нанесения масок и обёртываний, а также другие восстанавливающие и расслабляющие процедуры.

Спа-отель LES Art Resort


LES Art Resort — это спа-отель, который находится в экологически чистом районе западного Подмосковья, на территории Рузской области.

В отеле есть бассейн с морской водой, а также разнообразные спортивные и развлекательные объекты.

В этом отеле можно отдохнуть и восстановить свои силы благодаря широкому спектру спа-услуг и процедур.

Фото: lesresort.ru

Спа-отель SOFRINO PARK


Отель находится в Пушкинском районе на территории бывшей княжеской усадьбы, где сохранились каскадные пруды, старинные аллеи и вековые дубы.

В тариф «всё включено» входит разнообразное питание, ежедневную анимацию для детей и взрослых, большую спа-зону, прокат оборудования, рыбалку, детскую комнату с воспитателем и посещение зоопарка.

Спа-зона отеля Sofrino Park предлагает круглогодичный подогреваемый открытый бассейн, крытый спортивный бассейн, финскую и травяную сауны, соляную комнату, фитнес-тренажёры и террасы с шезлонгами для загара.

В спа-кабинетах предлагаются массаж, обёртывания, пилинг и различные омолаживающие процедуры.

Фото: istockphoto / Vasyl Dolmatov

Солнечный Park Hotel & Spa

Отель расположен в хвойном лесу недалеко от Живагинского пруда. Здесь созданы отличные условия для велосипедных и самокатных прогулок, а также есть пункт проката спортивного инвентаря. В зимнее время можно кататься на лыжах и коньках.

Система «всё включено» предлагает не только трёхразовое питание и разнообразные напитки (алкогольные и безалкогольные), но и десерты, фрукты и мороженое.

Кроме того, в стоимость проживания входит посещение спа-центра, который выполнен из натуральных материалов и включает 17 термальных комнат и 10 бассейнов.

Фото: sunnyhotel.ru

Глэмпинги в Подмосковье «все включено»


Глэмпинг — это уникальный вид отдыха, который сочетает в себе удобство гостиничных номеров и прелести пребывания на природе. Этот набирающий популярность формат отдыха зародился в Великобритании в 2005 году благодаря сочетанию слов «глaмурный» и «кемпинг».

Глэмпинг Woody Village Riverside


В деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области расположился современный и стильный глэмпинг Woody Village Riverside. Здесь можно насладиться комфортом, уютом и потрясающими видами.

Глэмпинг предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. В каждом из них установлены панорамные окна и камины, создающие тёплую и уютную атмосферу.

На территории глэмпинга расположены ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.

Фото: woody-village.ru/standard

Глэмпинг «Под кронами»


Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.

Уютные домики окружены вековым лесом, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.

На территории глэмпинга есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.

Фото: podkronami.ru

Глэмпинг «Под небом»


Один из самых изысканных глэмпингов Подмосковья предлагает своим гостям отдых на уровне пятизвёздочного отеля. Стоимость услуг объясняется тем, что питание предоставляется по системе «всё включено», а плата за прокат оборудования и организацию досуга уже включена в стоимость.

Особенность этого глэмпинга заключается в том, что проживание предусмотрено только в сафари-тентах, но каждая палатка оснащена индивидуальным ключом от собственного санузла.

Этот уникальный комплекс расположен в Пушкинском районе и предоставляет своим посетителям возможность насладиться живописными видами и комфортом.

Фото: istockphoto / avtk

Отели и гостиницы в Подмосковье «все включено»


Country Resort


Отель Country Resort расположен в живописном уголке Подмосковья, на берегу реки Дубна в Талдомском районе. Это идеальное место для отдыха всей семьёй, проведения детских праздников, корпоративных мероприятий, деловых встреч и торжественных событий.

Здесь можно насладиться живописными видами, расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Для гостей предлагаются разнообразные развлечения: активные виды спорта, детские игровые комнаты и площадки, а также специальные программы для корпоративных клиентов.

Фото: country-resort.com

Курорт Пересвет Русские Сезоны

Система «всё включено» предлагает гостям отеля завтраки, обеды и ужины в формате шведского стола с разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками премиум-класса. В стоимость проживания уже включено неограниченное посещение акватермального комплекса.

Здесь есть аттракционы для взрослых и детей: живописные водопады, мощные противотоки, джакузи, крытые и открытые бассейны.В

Любители спорта и активного отдыха могут воспользоваться прокатом спортивного инвентаря и посетить фитнес-клуб.

Фото: peresvethotel.ru

Конгресс-Oтель Ареал


Отель «Ареал» расположен всего в 17 километрах от Москвы, в экологически чистом районе Подмосковья. Архитектура отеля и ландшафт территории выполнены в альпийском стиле, гармонично вписывающемся в пейзаж соснового бора, окружающего комплекс.

В главном здании отеля находится оздоровительный и спа-центр, в котором есть большой бассейн, спа-кабинет, банный комплекс и тренажёрный зал.

Также здесь расположен главный ресторан отеля, работающий по системе «шведский стол».

Кроме того, в отеле находится развлекательный клуб «Куршевель», где гости могут поиграть в боулинг, бильярд и поучаствовать в анимационных программах.

Фото: areal-hotel.ru

Отель «Яхонты Ногинск»


Гостей отеля ожидают захватывающие виды, превосходный сервис и высококачественное трёхразовое питание в формате шведского стола.

В отеле есть бассейн с водными горками и панорамным видом на озеро.

В стоимость проживания входят трёхразовое питание, посещение крытого бассейна, парковка, аренда спортивного инвентаря, детская комната, посещение зоопарка, а также взрослая и детская анимация и бильярд.

Фото: yahonty.ru

Отель «Царьград»


Любители умиротворённого отдыха могут отдохнуть на пляже, попариться в бане или почитать книгу возле бассейна.

Фанаты спорта оценят занятия на тренажёрах и велосипедные прогулки. Туристам, которые любят узнавать новое, понравятся экскурсии по окрестным усадьбам и монастырям или поездка в Приокско-Террасный заповедник.

В ресторанах «Царьград» подают изысканные блюда из фермерских продуктов с собственной экофермы.

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#отдых
#статьи
Адвокат Бенхин объяснил право SHAMAN на патент знака «Я русский»
18 октября 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Адвокат Александр Бенхин заявил, что российский исполнитель SHAMAN имеет право на патент фразы «Я русский», поскольку здесь идёт отсылка к тексту песни его авторства.
«Это можно зарегистрировать. Я думаю, что за ним стоит команда, которая занимается маркетингом и монетизирует его достижения. Имеет полное право. Тем более здесь идёт отсылка к тексту песни, авторские права которой явно ему принадлежат. У него куча так называемого мерча. Здесь можно регистрировать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бенхин.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что не всем рестораторам, которые укрывались от полноценной уплаты налогов путём дробления бизнеса, удастся избежать наказания за такое даже после объявления налоговой амнистии для компаний, занимавшихся незаконным дроблением бизнеса. По его словам, как сказал президент России Владимир Путин, амнистия коснётся лишь тех, кто понял свои ошибки и встал на путь исправления.

«Рестораторы стали пионерами в вопросах дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов. Ещё во времена рассвета ночных клубов алкоголь в этих заведениях лился рекой, а выручка оседала в карманах их владельцев, минуя контрольно-кассовую технику. Похоже, что владельцы ресторанов не услышали посыл президента, а посему сразу после новогодних праздников их ждут непростые времена», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее Александр Хаминский заявлял, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.

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Автоюрист Славнов назвал возрастной ценз на выдачу прав для управления СИМ
Автоюрист Славнов: Права для управления СИМ можно выдавать с 12 лет
18 октября 2024, 17:48

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал идею о введении прав для управления средствами индивидуальной мобильности, включая электросамокаты.
Он отметил, что такие права можно выдавать с 12-летнего возраста.

«Во-первых, подросток учится в автошколе, ему рассказывают о безопасности движения, что надо надевать шлемы и маломальскую защиту. Во-вторых, у новоиспечённых райдеров будет формироваться чувство ответственности. С правами маленький райдер уже будет понимать, что выпить с друзьями и сесть за руль самоката – это взаимоисключающие понятия. Так прививается культура вождения – они будут бояться потерять свою категорию», – объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

А автоэксперт Андрей Демидов дал рекомендации водителям по замене шин и подготовке машины к зимнему сезону.

«Я бы не советовал торопиться. В ближайшие две недели в Москве ожидается плюсовая температура. Но если вы ездите в область, особенно севернее, то можно и сменить резину. Кстати, на «переобувку» лучше записаться заранее, потому что в живой очереди вам, возможно, придется ждать несколько часов. Обычно на смену резины уходит 15 минут», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Демидов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.

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#электросамокат
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В Дмитров привезли Казанскую икону Божией Матери
18 октября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Казанскую икону Божией Матери привезли в Успенский кафедральный собор в подмосковном Дмитрове, святыня пробудет там 18 и 19 октября, сообщает администрации городского округа.
«В честь прибытия иконы в Успенском кафедральном соборе прошла праздничная служба, которую возглавил епископ Дмитровский и Сергиево-Посадский Кирилл», — говорится в сообщении.
Казанскую икону Божией Матери привели в Дмитров в рамках Всероссийского молебна о Победе. В мае это богослужение провёл в Москве патриарх Кирилл, после чего чудотворный образ отправили в поездку по российским городам.
В Московскую область святыню привезли 9 октября, на территории Подмосковья святыня пробудет до 23 октября, затем отправится в Нижегородскую епархию, а после этого к 4 ноября вернётся в Москву.

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#дмитров
#дмитровский городской округ
#рпц
#икона
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«Не допускать»: Кинолог рассказал, как отучить собаку будить хозяина по утрам
Кинолог Голубев: не позволяйте собаке выпрашивать утренние прогулки
18 октября 2024, 17:42

Фото: iStock/damedeeso

Многие собаководы живут по утреннему расписанию собаки: питомец просыпается, будит хозяина, и тот выводит его на прогулку. Но не все понимают, что за долгие годы жизни с человеком собаки научились подстраиваться под хозяина, если он грамотно организовал режим дня.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что помимо того, что вы можете приучить собаку к нужному графику, который удобен для вас, есть и другие инструменты, которые помогут отучить питомца будить вас с утра.

«Главное понимать, что собаки отлично подстраиваются под человека, но умеют делать так, чтобы хозяин подстраивался под них. Если собака привыкла будить вас, чтобы выйти на улицу, она будет постоянно повторять эти действия до тех пор, пока владелец не скорректирует ее поведение», — сказал эксперт.

Не поощряйте желания питомца

Собакам не так важны ранние прогулки по утрам, как соблюдение ритуалов и графика. Питомцы следуют заученным схемам. Если ваш любимец привык вас будить, получая прогулку взамен, он будет делать это всякий раз, потому что в его голове сложилась простая схема, которая работает всегда: бужу хозяина — он встает и ведет меня на прогулку. Важно не допускать такое поведение и пресекать любые попытки разбудить вас в обмен на выгул.

Хозяину нужно дать понять питомцу, что он пойдет на прогулку только тогда, когда сам обозначает время. Однако нужно принимать во внимание и тот факт, что, порой, собаки ведут себя таким образом, поскольку им нужно справить нужду. Собакам вредно долго терпеть, из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если собака будет постоянно сдерживаться, это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой.

Прежде чем отучивать собак от привычки вас будить, убедитесь, что вы соблюдаете график выгула. Без вреда для здоровья питомец может терпеть 12-14 часов. Оптимальное время между выгулами 8-10 часов.

Вставайте раньше будильника

Научите собаку вставать по будильнику. Например, ваш любимец обычно просыпается и будит вас в 7 утра. Поставьте будильник раньше на 5-10 минут. Главное, чтобы питомец не просыпался до этого времени. Когда будильник прозвенел, встаньте, наденьте на пса ошейник. Если вы будете повторять эти действия постоянно, то собака поймет, что сигнал будильника и ошейник означают, что ее скоро выведут на прогулку. Постепенно смещайте время на удобное для вас, главное, повторять эти действия многократно. Со временем собака перестанет вас будить, чтобы сходить на прогулку, она просто будет дожидаться сигнала будильника и своего ошейника.

Помните, что выгул собаке необходим не только для удовлетворения физиологических потребностей, это еще и важная часть социализации животного. Поэтому, чтобы ваша жизнь с любимцем приносила вам радость, старайтесь поддерживать баланс между своими желаниями и желаниями питомца, не позволяйте собаке выпрашивать прогулки, установите удобный для вас обоих жизненный график, тогда прогулки будут приносить удовольствие и пользу как хозяину, так и собаке.

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#график
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Львова-Белова назвала главные задачи органов опеки
18 октября 2024, 17:16

Мария Львова-Белова (Фото: пресс-служба детского омбудсмена РФ)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства, которое состоялось в пятницу, 18 октября, в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба детского омбудсмена РФ.
Львова-Белова заявила, что главной целью органов опеки должны быть сохранение семьи, и назвала шесть основных задач, которые необходимо выполнять для достижения этой цели.

В частности, органы опеки должны отказываться от разлучения семьи в тех случаях, когда это возможно, своевременно оказывать помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если оставить ребёнка с родителями невозможно, то искать их родственников, чтобы не передавать детей в учреждения. Мотивировать на лечение от алкоголизма и наркомании, сопровождать родителей с ментальными нарушениями и поддерживать родителей в восстановлении в родительских правах.

«От органов опеки во многом зависит развитие дальнейшей ситуации в сфере социального сиротства», — подчеркнула Львова-Белова.
Отмечается, что в рамках совещания также состоялось вручение наград финалистам конкурса среди сотрудников органов опеки «На стороне ребёнка».

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#красногорск
#опека
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Путин подарил щенка французского бульдога школьнице из Подмосковья
18 октября 2024, 16:32

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Школьнице из Ленинского городского округа подарили французского бульдога по поручению президента России Владимира Путина. Об этом написал глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Telegram-канале.
Восьмиклассница Екатерина обратилась на горячую линию российского лидера в преддверии своего дня рождения. Девочка мечтала о французском бульдоге и сообщила об этом в своем обращении.

Президент Путин исполнил мечту школьницы. Двухмесячного щенка от имени главы государства Екатерине вручил лично глава Ленинского округа Станислав Каторов. Питомцу уже дали имя.




Уточняется, что школьница увлекается танцами, а в свободное время помогает маме в подготовке гуманитарной помощи бойцам спецоперации.

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Адвокат Трунов раскрыл причину досрочного освобождения серийного убийцы-расчленителя Масалимова
Адвокат Трунов: серийный убийца-расчленитель Масалимов добился изменения квалификации
18 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Tunatura

На свободу выйдет серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов, который избежал смертной казни в 90-х годах. Ему заменили наказание на пожизненное лишение свободы, а сейчас стало известно, что он выйдет по УДО перед Новым Годом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Адвокат, доктор юридических наук, профессор, президент Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что дело этого преступника было пересмотрено и переквалифицировано, и он как серийный убийца и расчленитель был условно досрочно освобожден еще в 2016 году.
«Потом в 2018 году он порезал своего знакомого в ходе пьяной ссоры и получил пять лет колонии. Сейчас он их отбыл, и выходит. На тот момент, в 90-х, произошла либерализация уголовного законодательства, которая отменила квалификацию особо опасного рецидивиста, и в связи с этим его освободили в 2016. Он вышел на свободу еще тогда, просто никак не угомонится. Поменялось законодательство, он писал жалобы, ходатайства. Он добился в рамках правового поля изменения квалификации», — объяснил эксперт.

По словам адвоката, сейчас в России семь колоний, где отбывают пожизненное лишение свободы, и многие заключенные по истечение 25 лет пишут ходатайства на освобождение.
«В колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области 70 заключенных, отсидевших 25 лет и имеющих право на УДО. В прошлому году подали 10 ходатайств на УДО, но ни одно не было удовлетворено. Количество тех, кто может выйти на свободу, растет с каждым годом. На каком-то этапе суды будут удовлетворять эти ходатайства, потому что не все злостные нарушители режима», — сообщил специалист.

Дмитрий Канаев добавил, что в России уличная преступность падает, и сейчас злоумышленникам интереснее орудовать в интернете: забирать квартиры, обнулять счета, воровать деньги.

«Вы вечером в России можете ходить спокойно, так говорит статистика. У нас полупустые зоны», — уверил адвокат.

По его мнению, смертная казнь в России не должна применяться, потому что имеется большая вероятность судебной ошибки, которую не исправишь.

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Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивком
Собянин сравнил трудоголиков из России и рабочих из Италии с «сиестой и пивком»
18 октября 2024, 16:07

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Малая концентрация населения в России является причиной низкой производительности труда и неэффективности частных инвестиций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, пишет РБК.
Столичный градоначальник отметил, что в последние шесть лет производительность труда в стране увеличивалась на 1,6% в год. Но этого недостаточно для достижения целевых показателей экономического роста в 3,5-4%, пояснил Собянин.

Мэр Москвы призвал обратить внимание на государства с более высокой производительностью труда — Италию и Германию.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в выходные и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу–воскресенье никто не работает. А производительность труда выше», — добавил Собянин.

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Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ
Экономист Беляев предрёк исчезновение ипотеки без льготных программ
18 октября 2024, 15:55

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится.
В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.

«Это могут быть инвестиционные квартиры, когда кто-то купит квартиру с первоначальным взносом и не очень крупным ежемесячным платежом, а потом будет её сдавать в аренду по повышенным ставкам. Такая схема уже давно существует», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Также повышенный процент по ипотеке может подойти тем, кто купит инвестиционную недвижимость в складчину для того, чтобы впоследствии её совместно сдавать и вместе платить долг банку.

До этого сообщалось, что в Кузбассе по делу о строительстве социального жилья задержали экс-чиновников и коммерсантов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, фигуранты дела по решению судебного органа были помещены под стражу.

Ранее в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.

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