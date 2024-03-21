В Московском областном театре кукол покажут спектакль «Крошечка-Хаврошечка»

Фото: пресс-служба Минкультуры МО
«Зрителям покажут оригинальную постановку, в основу которой легла история о девочке-сиротке, живущей со злой мачехой. Единственное наследство, которое досталось девочке от родителей, это корова Рябушка. И она помогает доброй и терпеливой девочке преодолеть все трудности», — говорится в сообщении.Спектакль поставил режиссёр Роман Бокланов, художники — Галина Шахова и Оганес Айрапетян. Возрастные ограничения — 6+.
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