В Москве 6 мая состоится праздничный концерт «Песни Победы»

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Большой праздничный концерт «Песни Победы» проведут в Москве 6 мая, он станет финальной точкой всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», организованной общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», сообщает пресс-служба движения.
«Большой праздничный концерт «Песни Победы» состоится 6 мая в 16:00 в концертном зале «Москва». Адрес концертного зала: город Москва, проспект Андропова, дом №1», — говорится в сообщении.Акция «Песни нашего полка» включает в себя поэтический и песенный конкурс и концерт. Конкурс, в котором мог принять участие любой желающий, проводится в четырёх номинациях: «Не забывайте наши имена» — по теме «Бессмертного полка», «Одна на всех» — о Великой Отечественной войне, «Непобедима, широка, горда» — о Родине и «Песни всегда посвящал я Отчизне» — о Родине и войне.
Песенные и стихотворные заявки на конкурс принимались с 1 февраля по 15 апреля. По данным организаторов, в этом году поступило около 700 заявок.
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