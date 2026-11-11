В Москве началось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

11 ноября 2026, 11:49

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает ТАСС.