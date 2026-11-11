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В Москве началось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает ТАСС.



Почтить память актрисы приехали десятки близких людей и коллег, а само мероприятие проходит в закрытом режиме.

Среди присутствующих — Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева. Венки прислали Владимир Путин, коллектив «Русская песня», Андрей Малахов и бывший муж артистки Бари Алибасов.

Траурные мероприятия идут 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Гражданской панихиды не запланировали. Отпевание назначили на 11:00 мск, прощание — на полдень. После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — писателем и режиссёром Василием Шукшиным.

Ольга Щелокова

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