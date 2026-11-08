«Подарила любовь»: Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

08 ноября 2026, 08:54

Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал в личном блоге смерть бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.





О кончине актрисы стало известно накануне: вдова Василия Шукшина умерла в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. После смерти звезды фильма «Калина красная» Бари Каримович записал видеообращение.



Алибасов выглядел крайне расстроенным. Заметно, что ему трудно подбирать слова, чтобы выразить свою боль. Продюсер подчеркнул, что Лидия Николаевна по-прежнему занимала в его жизни важное место.

«Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, тёплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — с тяжёлым вздохом заявил продюсер.