«Моя дорогая»: Александра Пашутина шокировала смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной
Александр Пашутин выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной
Народный артист России Александр Пашутин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
В беседе с изданием «Абзац» Александр Сергеевич рассказал, что хорошо знал артистку и на протяжении 10 лет часто встречался с ней в Финляндии.
«С ума сойти! Я очень хорошо знал Лидочку. Господи, моя дорогая, как же жалко! У неё была яркая, сложная жизнь. Потрясающая артистка, потрясающая муза Шукшина! Она была замечательным человеком. Мы жили с ней в одном доме в Финляндии, часто ходили друг к другу в гости. Господи, сколько же у нас было совместных посиделок за эти 10 лет!» — сказал Пашутин.Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.