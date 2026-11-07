«Моя дорогая»: Александра Пашутина шокировала смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной

07 ноября 2026, 15:04

Александр Пашутин выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной

Александр Пашутин (Фото: кадр из фильма «Ганди молчал по субботам»)

Народный артист России Александр Пашутин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.





В беседе с изданием «Абзац» Александр Сергеевич рассказал, что хорошо знал артистку и на протяжении 10 лет часто встречался с ней в Финляндии.

«С ума сойти! Я очень хорошо знал Лидочку. Господи, моя дорогая, как же жалко! У неё была яркая, сложная жизнь. Потрясающая артистка, потрясающая муза Шукшина! Она была замечательным человеком. Мы жили с ней в одном доме в Финляндии, часто ходили друг к другу в гости. Господи, сколько же у нас было совместных посиделок за эти 10 лет!» — сказал Пашутин.