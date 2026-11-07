Актёр Безруков назвал фильмы с Федосеевой-Шукшиной своей «настольной книгой»

07 ноября 2026, 23:59

Лидия Федосеева‑Шукшина и Сергей Безруков (MAX @sv_bezrukov)

Сергей Безруков поделился тёплыми воспоминаниями об ушедшей из жизни народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой‑Шукшиной. Актриса скончалась на 89‑м году жизни от сердечной недостаточности.