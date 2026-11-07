Актёр Безруков назвал фильмы с Федосеевой-Шукшиной своей «настольной книгой»
Сергей Безруков поделился тёплыми воспоминаниями об ушедшей из жизни народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой‑Шукшиной. Актриса скончалась на 89‑м году жизни от сердечной недостаточности.
В своём канале на платформе «Макс» Безруков написал пост, в котором выделил фильмы Василия Шукшина с участием артистки — «Печки-лавочки» и «Калина красная». По словам звезды «Бригады», эти картины для него словно настольная книга: они невероятно искренние и глубоко затрагивают душу. Актёр также передал искренние соболезнования родным и близким актрисы.
Лидия Николаевна родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она завершила обучение во ВГИКе, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1974 по 1993 год Федосеева-Шукшина была актрисой Театра-студии киноактёра в Москве. За свою карьеру она снялась более чем в ста фильмах, среди которых — «Два капитана» (1955), «Спасите наши души» (1960), «Калина красная» (1973), «Личная жизнь королевы» (1993) и «Графиня Шереметева» (1994).
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