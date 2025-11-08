В Москве прощаются с Юрием Николаевым
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сотни желающих проводить его в последний путь собрались на церемонии — среди пришедших были известные люди: певцы Александр Маршал и Юрий Антонов, ведущий и актёр Леонид Ярмольник, заслуженная артистка России Zara, телеведущая Алла Данько и, как заметили, актёр‑колдун Иван Кулебякин.
Последний общался с Юрием Александровичем и советовал ему бросить вредные привычки.
76‑летний народный артист умер 4 ноября в результате рецидива онкологического заболевания. Врачи выявили новые опухоли в лёгких. В октябре его госпитализировали — близкие рассказывали, что он едва говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.
Читайте также: