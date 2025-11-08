08 ноября 2025, 13:22

Mash: В Москве прощаются с Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.