Стали известны подробности о похоронах Юрия Николаева
ТАСС: телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище
Телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников артиста.
По словам собеседницы агентства, церемония прощания начнется в 13:00 по московскому времени.
Напомним, Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала тяжелая пневмония, с которой его доставляли в одну из столичных больниц.
Стоит отметить, что Троекуровское кладбище является одним из наиболее известных мест захоронения деятелей культуры и искусства в Москве. Там покоятся многие выдающиеся актеры, режиссеры, музыканты и другие.
Читайте также: