В Москве прошла премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик»

Фото: Рустем Давыдов
В Москве состоялась премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» при поддержке губернатора Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
В Московском губернском театре под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошла московская премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик».
Первыми зрителями постановки в Москве стали свыше 700 школьников, кадетов, воспитанников детских домов, детей участников СВО и многодетные семьи.
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«Социокультурный и историко-патриотический проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Эти животные спасли жителей города от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием», — подчеркнул корреспондент.
Первыми зрителями постановки в Москве стали свыше 700 школьников, кадетов, воспитанников детских домов, детей участников СВО и многодетные семьи.
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Мира Полтева