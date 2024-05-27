Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в Центре культуры и искусств города Электроугли.
В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.
Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.
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В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.
«Танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и Приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения», — отметили в министерстве.
Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.
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Мира Полтева