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Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»

27 мая 2024, 11:51
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в Центре культуры и искусств города Электроугли.

В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.



«Танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и Приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения», — отметили в министерстве.

Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.

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Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске
25 мая 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Дни города пройдут 24-го августа в Павловском Посаде и Электрогорске. 25-го апреля 78 лет исполнилось городу Электрогорск, а 2-го июня город Павловский Посад будет отмечать 180-летие со дня основания.

«В связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле», было принято решение перенести празднование Дней городов на август, а именно. 24-го августа жители и гости Павлово-Посадского городского округа отметят День города Электрогорск», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, 31 августа все жители и гости округа смогут посетить празднование юбилея города Павловский Посад.

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#жители
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Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках
24 мая 2024, 22:57

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО

Жители Московской области теперь могут найти и заказать книги в библиотеках региона в режиме онлайн. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Узнать о наличии издания и услугах областных учреждений удалённо можно на портале «Библиотеки Подмосковья». В преддверии каникул там появился раздел «Летнее чтение», где созданы литературные подборки для школьников 1-11 классов», – говорится в сообщении.
Для доступа к порталу нужно зарегистрироваться с использованием логина и пароля от учётной записи на портале госуслуги. Затем следует получить электронный читательский билет в виде электронного бейджа в мобильном приложении «МОё ПОДМОСКОВЬЕ», социальной карты или карты «Стрелка».

Сообщается, что адреса библиотек и пунктов выдачи книг можно найти на интерактивной карте.

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#цифровизация
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В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн
24 мая 2024, 22:22

Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki

В Подмосковье запустили онлайн-сервис аренды помещений в учреждениях культуры. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Выбрать площадку для мероприятия, например, выставки или мастер-класса, теперь можно онлайн по ссылке. Нужно оставить там заявку, и сотрудники учреждения свяжутся для уточнения деталей. В карточке каждого объекта содержатся адрес, описание и фото помещения, режим работы, контакты, а также функция «Проложить маршрут», с помощью которой можно выбрать оптимальный путь до места», – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего сервис «МОё. Пространство» объединяет более 600 локаций.

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#мероприятия
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#московская область
#цифровизация
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«Забег Петров Первых» состоится в Петербурге
24 мая 2024, 20:59

В Санкт-Петербурге пройдёт костюмированный флешмоб «Забег Петров Первых», который станет частью благотворительного забега «Бегом с Дневником».
Отмечается, что сам забег приурочен ко Дню города.

В «Забеге Петров» примут участие более 100 человек, дистанция составит 352 м.

«В прошлом году я бежала с сыном Игорем, он профессиональный легкоатлет, ему 15 лет. В этом году к нам присоединится моя младшая дочь Маргарита, которой 11 лет. Придём, как обычно, пораньше, чтобы успеть пообщаться с горожанами и сфотографироваться со всеми желающими», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» петербурженка Светлана.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники Российского этнографического музея (РЭМ).

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#благотворительность
#санкт-петербург
#спорт
#культура
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В столице состоится ежегодный Московский мотофестиваль
24 мая 2024, 18:07

Фото: iStock/suman bhaumik

Ежегодный Московский мотофестиваль пройдёт 26 мая.
Во время мероприятия в городе будет временно закрыто движение транспорта на внешней стороне Садового кольца, а также на ряде улиц.

«Ежегодно мы проводим масштабные мотофестивали в честь открытия и закрытия мотосезона. Такие мероприятия напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. В столице уже более 105 тысяч мотоциклистов, с 2010 года их количество выросло более чем в 2 раза. Продолжаем повышать безопасность движения транспорта», — приводит «Вечерняя Москва» слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В то же время сообщается, что активисты экодвижения «Мусора.Больше.Нет» проводят акцию «Шарик вместо шарика». Суть её заключается в призывах к школьникам отказаться от запуска на выпускных балах воздушных шариков из-за угрозы загрязнения природы, а также смертельной опасности для птиц.

«Основной материал, из которого делают воздушные шары, — искусственный латекс. Он разлагается в природе до ста лет. Сдувшиеся шарики падают на землю или в воду, где ими могут «полакомиться» животные или птицы. Некоторые птицы утаскивают шары, чтобы укрепить ими гнезда. Были случаи, когда птенцы запутывались в фольгированных веревочках и погибали», — пояснила в беседе с RuNews24 президент экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков. Все желающие смогут посетить мастер-класс по рисованию и принять участие в ярком флешмобе. Подробнее о мероприятии в подмосковном парке читайте в материале «Радио 1».

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#активисты
#экология
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Любимова заявила о работе в России над фильмами об СВО
24 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Министр культуры России Ольга Любимова отметила работу ведомства в направлении создания фильмов, посвящённых специальной военной операции на Украине для героизации её ветеранов.
Она добавила, что такие фильмы будут носить патриотическую направленность, на которую в нашем обществе сейчас большой спрос.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — прокомментировала в беседе с RT Любимова.

Ранее Ольга Любимова говорила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.

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#культура
#министр
#спецоперация
#фильм
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Любимова заявила о важных направлениях работы в Новороссии и Донбассе
24 мая 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Министр культуры России Ольга Любимова заявила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. Сегодня их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — добавила в беседе с RT Любимова.

А в Москве с 8 по 11 августа состоится IV Международный кинофестиваль «Форма жизни». Мероприятие будет посвящено теме защиты окружающей среды.

«В столице с 8 по 11 августа пройдет IV Международный кинофестиваль «Форма жизни», организованный Киностудией имени Горького при поддержке департамента культуры Москвы и правительства города. Конкурс на участие уже открыт, он продлится до 20 июля», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы продюсерского центра Киностудии им. Горького.

Ранее сообщалось, что в Московской области к 22 июня и 3 сентября пройдут показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне.

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#кино культура
#россия
#регионы
#донбасс
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В Подмосковье на выходных пройдут концерты «Город танцует в парках»
24 мая 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

В Подмосковье 25 и 26 мая пройдут концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерты пройдут 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке Королёва 15:00 и в Раменском городском парке в 19:00 и 26 мая в парке им. О. Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска в 20:00.

«Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы», — подчеркнули в пресс-службе.

Посетить выступления могут все желающие. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта и в танцевальном сообществе ВКонтакте.

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Директор РЭМ Купина заявила о прямой связи культуры и спорта
23 мая 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина заявила, что спорт напрямую связан с народной культурой нашей страны.
«Посещение музея считается частью здорового образа жизни. Известны случаи, когда врачи рекомендуют такое времяпровождение. Многие люди сами понимают, как важно для физического здоровья здоровье духовное. Что же касается спорта – мы изучаем спортивные традиции, которые характерны для культуры различных народов», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Купина.

Она добавила, что в самом Музее хранятся памятники спортивной культуры.

По её словам, спортивные традиции и практики также являются объектом изучения этнографии как одного из элементов культурного наследия народов.

В Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники РЭМ.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков.

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