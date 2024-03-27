Школьники Подмосковья завоевали более 40 дипломов олимпиады по физике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
41 диплом получили ребята из Московской области на заключительном этапе Всероссийской школьной олимпиады по физике, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Из 57 участников, представляющих Московскую область в финале олимпиады, дипломы победителей получили 11 человек, а ещё 30 школьников стали призёрами», — рассказала вице-губернатор подмосковного правительства Ирина Каклюгина.Она также сообщила, что всем финалистам заключительного этапа олимпиады положены денежные награды. Победителям будет перечислено по полмиллиона рублей, для призёров награда составляет 300 тысяч рублей, участники финала получат по 100 тысяч рублей.
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