Подмосковные спортсмены с ПОДА стали призерами соревнований по бадминтону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
13 медалей завоевали подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «бадминтон» проходили в Казани с 12 по 16 марта.
Всего в турнире приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов России, 14 из которые - представители Московской области.
Кроме этого, бронзовые медали получили Наталья Большакова, Анастасия Соловьев и Андрей Васин. На счету спортсменов пять наград.
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Всего в турнире приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов России, 14 из которые - представители Московской области.
«Илья Антоненко стал обладателем золотых медалей в одиночном разряде в спортивном классе SL3 и в парном разряде в классе SL3-SL4. В SL4 Елена Журавская и Елизавета Кожемяко завоевали золотую и серебряную медали. Также «серебро» получила Елизавета Кожемяко в парном разряде SL3-SU5, а Елена Журавская стала третьей.Кроме того, в копилке медалей Елены Журавской серебряная награда в смешанном разряде среди мужчин и женщин SL3-SU5. Варвара Фролова в этом же виде соревнований заняла третью ступень пьедестала почета», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, бронзовые медали получили Наталья Большакова, Анастасия Соловьев и Андрей Васин. На счету спортсменов пять наград.
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Мира Полтева