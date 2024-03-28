Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Центр» Мордвичеву

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр». Об этом сообщает в Телеграм-канале ведомства.
Награда выдана командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
Сергей Шойгу поздравил Мордвичева, а также выразил благодарность за успешной выполнение боевых задач и пожелал дальнейших успехов в службе.
Видео: Телеграм-канал Минобороны РФ
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Сергей Шойгу поздравил Мордвичева, а также выразил благодарность за успешной выполнение боевых задач и пожелал дальнейших успехов в службе.
«Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд», — заявил глава оборонного ведомства.Ранее Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Видео: Телеграм-канал Минобороны РФ
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Алина Юрчак