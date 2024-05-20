В Москве прошло награждение победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»
«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья – это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память нашего народа», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.
Победителями полуфинала стали подмосковные семьи Абраамян, Рыцарские; Бакаловы, Ощепковы; Белоножкины, Купцовы; Богдановы, Павленко; Бурые, Шаровы; Головченко, Лодочкины, Савченко; Журавлевы; Закировы, Рева; Костевы и Киняевы, Комаровы, Лукиенко.
Читайте также:
70 семей из Подмосковья принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»
В Балашихе в конце мая состоится летний фестиваль ГТО
В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»