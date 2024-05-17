В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»

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В Пушкино 8 июня проведут новый семейный спортивный фестиваль «Цитрус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В фестивали примут участие порядка 30 творческих, спортивных и культурных коллективов со всей Московской области.
Стоит отметить, что для удобства гостей парк, в котором будет проходить фестиваль, поделить на тематические зоны.
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«Идея фестиваля прорабатывалась достаточно долго.Фестиваль будет состоять из концертной программы, спортивной зоны, творческих мероприятий и мастер-классов. Также все желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях, за победу в которых участники получать медали с логотипом фестиваля», — поделились организаторы проекта.
Стоит отметить, что для удобства гостей парк, в котором будет проходить фестиваль, поделить на тематические зоны.
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Мира Полтева