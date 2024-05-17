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В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»

17 мая 2024, 14:52
Фото: istockphoto / Ajax9

Фото: istockphoto / Ajax9

В Пушкино 8 июня проведут новый семейный спортивный фестиваль «Цитрус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В фестивали примут участие порядка 30 творческих, спортивных и культурных коллективов со всей Московской области.

«Идея фестиваля прорабатывалась достаточно долго.Фестиваль будет состоять из концертной программы, спортивной зоны, творческих мероприятий и мастер-классов. Также все желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях, за победу в которых участники получать медали с логотипом фестиваля», — поделились организаторы проекта.



Стоит отметить, что для удобства гостей парк, в котором будет проходить фестиваль, поделить на тематические зоны.

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#семьи
#подмосковье
В Москве ожидаются тёплые выходные
17 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/possum1961

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве предстоящие выходные обещают быть тёплыми.
«В Москве в выходные ожидается хорошая погода, достаточно солнечная, без осадков, на фоне области высокого давления 755 мм ртутного столба, ветер 4-9 м/сек. Ночью до 5-7°С, по области 3-8°С. Днём до 18-20°С, по области 16-20°С. Москва будет одним из самых тёплых мест всей области», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также подтвердил двадцатиградусное тепло в Московском регионе на выходных и заявил о том, что погода порадует жителей большим количеством солнца.

«Ожидается хорошая майская погода, в меру теплая. По Московской области 15-20°С, а по Москве — 18-20°С. Слабый ветер, много солнца и без осадков», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.

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#тепло
#прогноз
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В Истре ремонтируют дорогу к историческому центру
17 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/possum1961

Участок региональной дороги, ведущий к историческому центру города Истра, ремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», протяжённость участка составляет свыше 2.8 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ведётся ремонт покрытия дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево» на участке между автобусной остановкой «Никулино» и Советской улицей. Работы проводят преимущественно ночью, покрытие укладывается с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокую износоустойчивость проезжей части», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время на участке укрепят обочины и нанесут на асфальт разметку.

В министерстве отметили, что участок, на котором ведётся ремонт, обеспечивает проезд к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею «Новый Иерусалим», а также к городскому парку, стадиону «Истра», мемориалу Великой Отечественной войны и к церкви Николая Чудотворца.

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#безопасные и качественные автомобильные дороги
#минтранс мо
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Волынец призвала увеличить штраф за катание на электросамокате вдвоём
17 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.
По её словам, такие меры позволят обеспечить безопасность несовершеннолетних и исключить травматизм.

«Прошу поддержать такую инициативу и разработать специальные обучающие программы и материалы для пользователей СИМ, проводить общественные кампании о безопасном использовании электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс и других аналогичных средств индивидуальной мобильности», — приводит RT обращение Волынец на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.

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#безопасность
#меры
#электросамокат
#штрафы
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Названа причина отказа иностранных компаний уходить из России
Экономист Зубец заявил о хороших условиях для иностранных компаний в России
17 мая 2024, 14:35

Фото: iStock/fizkes

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что иностранные компании отказываются уходить из России из-за хороших условий работы в нашей стране и получаемой здесь прибыли.
«Уход или продолжение работы компаний зависит и от враждебности материнского правительства: если оно злобное, то, наверное, заставит уйти все свои компании из России. Если оно незлобное, то будут работать и нормально себя чувствовать, потому что деньги не пахнут. Вот остаются и работают на благо себе и на благо России», —добавил в беседе с «Известиями» Зубец.

А руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов перечислил отрасли и компании, где чаще всего востребован удалённый формат работы. К таким он отнёс сферу IT, оптовую и розничную торговлю, юриспруденцию, бухгалтерию, сферы рекламы, дизайна, производства контента, а также область образования.

«У дистанционного формата занятости есть свои преимущества: экономия времени и денег на проезд в офис и обратно, гибкость графика и возможность работать из любой точки мира. Но недостатки тоже есть: отсутствие живого общения с коллегами, стирание границ между работой и личной жизнью, снижение продуктивности, эффективности коммуникации», — пояснил в беседе с RT Тарасов.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.

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#россия
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«Не грех, но глупость»: священник о завешивании зеркал в доме покойника
17 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/SergeyPankratov

Священник назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию окон в доме покойника.
По словам Сергея Сеньчукова (Феодорита), завешивание зеркал, когда умирает кто-то из близких или в доме находится покойник — одна из самых старейших традиций. При этом она не имеет никакого отношения к православной вере.

Как отметил священник, это суеверие и языческий пережиток и следование подобным традициям — это не грех, но глупость.

Священнослужитель пояснил, что ключевое для христианина, провожающего близкого в последний путь, — это молитва, чтение Псалтыря, церковное отпевание и панихида.

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#священник
#смерть
#традиции
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МВД оценило идею ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах
17 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/ViewApart

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.
Специалисты отметили, что до 2025 года уже будет исполняться ряд, утверждённых правительством, по регулированию развития СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе исполнения всех поручений вышеуказанная идея может быть учтена.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

До этого сообщалось, что удалось установить личность водителя, который сбил 11-летнюю девочку на самокате на юго-востоке Москвы и скрылся.

«Установлен водитель, управлявший прокатным электросамокатом. Им оказался 15-летний житель района Люблино. По предварительным данным, несовершеннолетний не имеет аккаунта в мобильном приложении сервиса аренды электросамокатов. Он самовольно воспользовался электросамокатом, который находился в режиме ожидания под открытым аккаунтом», – приводит АГН «Москва» комментарий пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежание несчастных случаев.

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#специалисты
#мвд
#электросамокат
#дорога
#транспорт
#безопасность
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Россиянин поджег квартиру попал в психбольницу
17 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/shironosov

В Якутии мужчину направили на принудительное лечение из-за поджога квартиры, пишет «Лента.ру».
По данным областного управления Следственного комитета России, верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психбольницу 65-летнего местного жителя.

Мужчина поджег квартиру с шестью людьми. Его признали виновным по статьям 105 и 30, 105 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает следствие, ночью 22 мая 2023 года местный житель выпивал у себя дома вместе с шестью знакомыми. В какой-то момент он схватил канистру с бензином, поджег квартиру и удерживал дверь, чтобы никто не мог спастись. Выжить удалось только двоим женщинам.

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#якутия
#суд
#психиатр
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В Подмосковье обсудили способы интеграции трудовых мигрантов в российское общество
17 мая 2024, 14:08

Фото: МИСК МО

Вопросы поддержания добрососедских отношений между проживающими в Подмосковье представителями разных национальностей и укрепления российских духовно-нравственных ценностей обсудили на региональном круглом столе в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства информации и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках круглого стола был поднят вопрос об интеграции в российское общество трудовых мигрантов.

«Участники круглого стола обсудили, что к различным культурным и просветительским межнациональным и межрелигиозным мероприятиям, проходящим в Московской области, необходимо привлекать и иностранных граждан, которые живут в Подмосковье, чтобы они познакомились с российскими нравственными ценностями, обычаями и культурой», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся отметили важность работы по информированию мигрантов о законодательстве России и мероприятий по профилактике экстремизма.

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Стало известно, сколько россиян не выдерживают испытательного срока на работе
Опрос: 34% россиян уходят с работы после испытательного срока
17 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.
Как передают «Известия», 52% из ушедших с работы объяснили своё решение тем, что озвученные ранее условия не совпали с реальными, 47% не подошли условия работы, 22% осознали отсутствие возможностей для карьерного и профессионального роста.

Отмечаются, что 66% респондентов оставались на новом месте.

А аналитики «Авито Работы» объяснили, как рассчитать будущую пенсию. По их словам, для этого надо зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», перейти в раздел «Работа и пенсия», найти и открыть информацию о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стаже.

«Запишите количество ваших ИПК, узнайте текущую стоимость одного пенсионного коэффициента. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента. Добавьте к полученному результату фиксированную часть», — пояснили в беседе с RT эксперты.

Они уточнили, что в случае, если у вас оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, у вас точно будет социальная пенсия.

Ранее сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что военные пенсии будут увеличены с 1 октября.

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