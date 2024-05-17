В Балашихе в конце мая состоится летний фестиваль ГТО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО в парке «Пехорка-лес». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Традиционный летний фестиваль пройдёт на спортивной площадке в парке «Пехорка-лес».
Начало регистрации участников 29 мая с 9:00 до 10:00.
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«Участниками тестирования смогут стать команды школьников состоящих из победителей муниципальных этапов в возрасте от 12 до 15 лет. В спортивную программу войдут бег на 60 метров, бег на 1,5 и 2 км, стрельба из электронного оружия с 10 метров, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя на выпрямленных ногах, а также прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа и подтягивания и отжимания», — поделились в министерстве.
Начало регистрации участников 29 мая с 9:00 до 10:00.
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Мира Полтева