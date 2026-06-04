В парке Павловского Посада пройдёт ежегодный семейный фестиваль

04 июня 2026, 19:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 13 июня проведут традиционный праздник для детей и родителей «7яФест». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Мероприятие начнётся в 14:00. Гостей ждёт насыщенная программа. Концерт продлится до 17 часов. В 15:00 юных участников угостят мороженым. А в 16:00 самые везучие смогут испытать удачу в розыгрыше «Счастливый случай». Завершится праздник дискотекой.

«На протяжении всего фестиваля для гостей будут работать творческие мастер-классы, ярмарка ремесленной и сувенирной продукции, военно-патриотические выставки. Участников научат плести венки, их будут развлекать ростовые куклы. Приходите всей семьёй! Будет интересно и взрослым, и детям», – сказали в администрации.