В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды

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BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды откроются в столице в первую неделю октября. Участников ждут показы дизайнеров из разных стран, деловые сессии, лекции и выставка, об этом сообщили пресс-службы мероприятий.
BRICS+ Fashion Summit откроется 3 октября. В рамках саммита состоится 13 сессий деловой программы, в которых примут участие главы модных ассоциаций, ритейл-компаний, представители ведущих вузов, дизайнеры и журналисты. Кроме того, в рамках саммита с 3 по 5 октября будет работать международная выставка «Наследие».
А 4 октября будет открыта Московская неделя моды. Свои коллекции на ней представят более 120 дизайнеров из России, Бразилии, Индонезии, Китая и других стран. Кроме того, в «Манеже» в рамках недели моды прочитают лекции, касающиеся прошлого, настоящего и будущего модной индустрии. Полная программа мероприятия размещена по ссылке.
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