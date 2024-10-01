Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Аллея правителей, состоящая из 43 бюстов правителей России от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина, установлена в подмосковной усадьбе Татищева, композицию открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первоначально бюсты правителей работы скульптора Зураба Церетели были установлены в Петроверигском переулке в Москве, но по инициативе РВИО композицию перенесли в усадьбу, где в настоящее время ведутся реставрационные работы.
Он подчеркнул, что в усадьбе реализуется масштабный проект, в рамках которого будет не только восстановлена историческая достопримечательность, но появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей.
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«Я хочу поблагодарить военно-историческое общество за активное участие в жизни всей страны и Подмосковья, в частности. Они инициаторы, идеологи этого проекта», — отметил Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что в усадьбе реализуется масштабный проект, в рамках которого будет не только восстановлена историческая достопримечательность, но появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей.
«На территории 130 га будет создана инфраструктура для туристов — для посещения, занятий спортом, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс – широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Это будет комфортно и для детей, и для старшего поколения», — добавил глава региона.Усадьба Татищева входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, её реставрацией занимается РВИО. Завершение работ намечено на 2026 год.
«Благодаря консолидации усилий Российского военно-исторического общества, спонсоров, наших попечителей, мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 га этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье», — сказал Владимир Мединский.Он добавил, что у установленной здесь Аллеи правителей появится интерактивная составляющая.
«Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю. Всё это свяжем со школьным учебником истории», — пояснил Мединский.Он также предложил привозить туда школьные экскурсии.
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Лев Каштанов