В Мособлдраме открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка «Сергей Алимов. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» открывается в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минкультуры и туризма.
«На выставке представлены 13 работ Сергея Алимова, иллюстрирующих ключевые моменты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Первоначально художник планировал создать по роману чёрно-белый анимационный фильм, однако этим планам не суждено было сбыться. При этом над иллюстрациями Алимов работал до конца жизни», — говорится в сообщении.Открытие выставки запланировано на 17:30. Она будет работать в течение месяца, посмотреть экспозицию смогут зрители вечерних спектаклей. Мособлдрамы.
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