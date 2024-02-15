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В Мособлдраме открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита»

15 февраля 2024, 10:22
Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Сергей Алимов. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» открывается в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минкультуры и туризма.
«На выставке представлены 13 работ Сергея Алимова, иллюстрирующих ключевые моменты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Первоначально художник планировал создать по роману чёрно-белый анимационный фильм, однако этим планам не суждено было сбыться. При этом над иллюстрациями Алимов работал до конца жизни», — говорится в сообщении.
Открытие выставки запланировано на 17:30. Она будет работать в течение месяца, посмотреть экспозицию смогут зрители вечерних спектаклей. Мособлдрамы.


Сергей Алимов — народный художник России, художник-художник постановщик культовых мультфильмов и ряда спектаклей в Театре Сатиры и Театре кукол имени Образцова.

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#выставка
#ногинск
#театр
#культура
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В петербургском трамвае провели акцию в честь Дня книгодарения
14 февраля 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Pavel Byrkin

В петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.
В рамках акции пассажирам подарили книгу издания «Петербургского дневника» «Вокруг манежа», которая посвящена 145-летию Цирка Чинизелли.

Уточняется, что акция была организована изданием «Петербургский дневник» и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.

«Книга будет интересна всем. Она рассказывает о деталях, нюансах циркового искусства. Был снят ещё и целый фильм, который можно посмотреть в социальных сетях. Сама книга была наполнена собранием различных историй артистов: дрессировщиков, гимнастов, акробатов», – приводит «Петербургский дневник» слова пресс-секретаря филиалов ФКП «Росгосцирк» Андрей Чирков.

Ранее сообщалось, что акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.

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#акция
#книга
#трамвай
#санкт-петербург
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Экспозицию «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»
14 февраля 2024, 19:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» смогли познакомиться с проектом художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса». Это серия портретов героев СВО, волонтёров и медиков. Они написаны углём, так как Донбасс – крупнейшее месторождение этой породы в Европе.
«В декабре Сергей представил свои работы на II межрегиональном гражданско-патриотический форуме «Патриот – это Я», который прошёл в Доме правительства Московской области. Автор смог приблизить зрителя к героям, которые находятся на передовой, рассказать о волонтёрах, помогающим бойцам, о людях, живущих на прифронтовых территориях. Для нас очень важно поддерживать такие патриотические проекты. Поэтому мы решили предоставить Сергею площадку здесь, на выставке «Россия», чтобы как можно больше людей познакомилось с его творчеством», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Марченко – участник многочисленных российских и зарубежных выставок. Его работы хранятся в частных собраниях российских и зарубежных ценителей искусства. Эксперты отмечают, что некоторые полотна художника тематически и стилистически перекликаются с творениями Поленова, Левитана, Серова и Коровина.

«Цель проекта «Уголь Донбасса» – познакомить как можно больше людей с нашими героями, дают нам возможность работать, учиться и жить. Я очень благодарен Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области за такую площадку. У меня появилась возможность прозвучать шире и мощнее, ведь на выставку приходит огромное количество посетителей. Сегодня, прямо здесь, на стенде Подмосковья, я написал ещё два портрета», – поделился художник.

Одним из новых героев проекта «Уголь Донбасса» стал участник СВО Денис. Он штурмовал Макеевку, сражался под Артёмовском, потом был переброшен в направлении Авдеевки, был ранен. Сейчас восстанавливается в отпуске.
«Первый раз стал участником такого проекта. Просто пришёл на выставку, пригласили попозировать, и я из любопытства согласился. Не ожидал, что портрет напишут так быстро и так красиво. Честно говоря, понравилось. Автор смог точно передать мое внутренне состояние, когда я только пришёл с передовой», – рассказал Денис.
Ещё одним героем стал инструктор проекта «Технологии выживания / Тактическая медицина» с позывным Жан.
«Мне посчастливилось пообщаться с художником до начала работы, и это способствовало тому, что я всецело открылся для написания портрета, постарался передать всю свою энергию. Не скрою, было тяжело, но оно того стоило. Портрет потрясающий. Рисунок – самый быстрый способ передачи информации», – уверен Жан.
Ранее сообщалось, что в среду на Международной выставке «Россия» прошла пленарная сессия Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений.

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#екатерина швелидзе
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Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу
Экскурсия на самый модный завод региона
14 февраля 2024, 16:25

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Гжельский фарфоровый завод — уникальный и всемирно известный производитель фарфоровых изделий ручной работы. Расположенный в городе Гжель, завод уже более двух столетий создает прекрасные произведения искусства.


Видео: Радио 1 / Дана Игумнова

Раньше гжельские игрушки, изразцы и посуда были разноцветными. Их использовали в быту, и они не считались предметами роскоши. За все время работы у предприятия было много взлетов и падений, но качество его продукции всегда оставалось на высоком уровне.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Сначала над созданием будущего фарфорового изделия работает художник, делая карандашные наброски и выбирая из них лучший. Затем создается пробный образец из гипса.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Изделия бывают разные и более классические, и состоящие из нескольких частей. По ним изготавливается разъемная форма для литья, после чего она заполняется шликером. Это пластичная масса на основе кварца, полевого шпата и каолина, разбавленная водой до консистенции густых сливок. Шликер заливается в форму и затвердевает.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Излишки сырья сливаются, а заготовки сушатся при комнатной температуре. После чего их внимательно обрабатывают: чистят, вымывают, устраняют швы и маленькие дефекты.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова


Затем заготовки подвергают так называемому «утильному» (предварительному) обжигу при температуре порядка 900 градусов, потом изделия погружают в фуксиновый раствор. В нем будущие вазы, сервизы и сувениры приобретают насыщенный розовый оттенок. Благодаря ему на изделиях можно заметить сколы и трещины. После повторного обжига этот цвет исчезает, а заготовка приобретает белый цвет и технологическую стойкость.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

С начала 19-го века посуду стали расписывать краской на основе оксида кобальта. Только она выдерживает высокие температуры обжига и даёт те самые фирменные синеватые или голубоватые цвета, благодаря которым Гжель известна и популярна во всём мире.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Художники расписывают изделия вручную. Традиционный узор – роза, но сейчас на гжели рисуют и пейзажи, и мультяшных героев и изображения под заказ.


Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

В наше время гжель пользуется всё большим спросом, поэтому подмосковный фарфоровый завод с каждым годом увеличивает производство. Расписанный предмет глазуруют, а под воздействием высокой температуры глазурь на основе стеклянных фракций приобретает прозрачность, а само изделие – особую яркость.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Все этапы создания гжели вы сможете увидеть на экскурсии на Гжельский фарфоровый завод. Там вам не только расскажут 200-летнюю историю гжели, но и предложат под руководством мастера самостоятельно расписать фарфоровую кружку или тарелку.
#экскурсии
#завод
#производство
#гжель
#предприятия
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Подмосковных авторов детских песен приглашают принять участие в конкурсе «Шаинский фест»
14 февраля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Международный конкурс детских песен «Шаинский фест» проведут в этом году в России, подать заявку на участие могут поэты-песенники и композиторы, создающие произведения для дошколят и учеников младших и средних классов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
Первый региональный этап конкурса будет проходить 2 и 3 марта в Культурном центре имени Любови Орловой в подмосковном Звенигороде.

«Жюри отберет лучшие работы, авторы которых смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля 1 июня на сцене Кремлевского дворца», — отмечается в сообщении.
Международный творческий конкурс будет проходить в нескольких городах России, лучшие произведения завоюют своё место в музыкальной индустрии.

Подробная информация о подаче заявки и условиях участия размещена на сайте конкурса.

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#песня
#музыка
#фестиваль
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В Кашире открывается фотовыставка «Несломленный Донбасс»
14 февраля 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка работ фотографа Дмитрия Сергеева «Несломленный Донбасс» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Дмитрий Сергеев (Z-Митя «родня») находится в зоне СВО с самого её начала. Кадры из горячих точек сделаны автором в 2022-2023 годах. Выставка показывает жизнь простых людей в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится в 13:00 в актовом зале музея. Там будет присутствовать сам фотограф, он расскажет о своей работе и о тех, с кем столкнула его жизнь в ДНР. Вход на мероприятие свободный.

Выставка продлится до 31 марта. Возрастные ограничения — 12 .

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#кашира
#выставка
#фотовыставка
#сво
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В музее «Новый Иерусалим» откроют выставку картин Ильи Репина и его учеников
14 февраля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» откроется в музее «Новый Иерусалим» в Истре в последний день зимы, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Репина, расскажет о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — цитируются в сообщении слова главы министерства Василия Кузнецова.
В экспозицию вошло 110 картин из 20 российских музеев и четырёх частных коллекций. Посетители увидят работы самого Ильи Репина и его учеников, среди которых Константин Сомов, Валентин Серов, Анна Остроумова-Лебедева, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Зинаила Серебрякова, Исаака Бродский, Филипп Малявин и другие.

Картины сопровождают истории из жизни Репина и его учеников, цитаты из воспоминаний, свидетельства современников.

«Наша выставка — это не просто восхитительная живопись, это эмоциональное погружение и путешествие по пути художника. Воспоминания учеников Репина играют в нём важную роль, они рассказывают очень личные истории наблюдения за Мастером и общения с ним. Они дают объемную картину характеров и времени», — рассказала автор концепции, куратор выставки Ксения Новохатько.

Выставка будет работать с 29 февраля до 28 июля. Адрес музея: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом №1.

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#новый иерусалим
#музей
#выставка
#культура
#истра
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Театр из Ногинска выпускает трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды»
14 февраля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко состоится в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
В необычной постановке задействуют мультимедийный вставки: частью сцены станет экран, на который будут выводиться фотографии и фрагменты кинохроник. Это сделано для эффекта «погружения в эпоху», в которую происходит действие пьесы.

«Нам важно, чтобы начало ХХ века, а именно — 1902 год, о котором мы говорим, стал максимально близок нашему зрителю», — пояснил режиссёр спектакля Михаил Чумаченко.
Действие разворачивается у Ниагарского водопада, рядом с которым герои пытаются осознать себя и великие силы природы.

В премьерном спектакле будут играть заслуженный артист России Андрей Троицкий, заслуженный артист России Владимир Ташлыков, заслуженная артистка Московской области Татьяна Иванцова и другие.

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#культура
#театр
#ногинск
#спектакль
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Акция книгодарения петербургской библиотеки пройдёт на ВДНХ
13 февраля 2024, 19:03

Фото: istockphoto.com/Canetti

Акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.
«В этом году международный День книгодарения наша библиотека проведёт на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Из Петербурга будут отправлены 1 500 книг, которые разместят на стеллаж под брендом библиотеки. Каждый желающий сможет ознакомиться с книгами и взять понравившуюся литературу с собой», – рассказали «Петербургскому дневнику» в библиотеке.

Уточняется, что для того, чтобы взять понравившуюся литературу не нужно иметь читательский билет самой библиотеки. Кроме того, книги можно не возвращать.

Ранее сообщалось, что Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) Санкт-Петербурга получил пять экземпляров книги издания «Петербургский дневник» «Вера в Победу!».

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#библиотека
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Кинокритик Шпагин отметил интересные сюжетные ходы в «Мастере и Маргарите»
12 февраля 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кинокритик Александр Шпагин похвалил новый фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина, отметив, что это серьёзная работа с интересными сюжетными ходами.
«Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на неё деньги. Фильм очень грузящий, но сделан очень хорошо. Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу. Локшин — прекрасный режиссёр, это показал фильм «Серебряные коньки». Очень хороший и дельный финал картины. Горячо одобряемо при определенных недостатках», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 миллионов рублей.

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#культура
#литература
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