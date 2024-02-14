В петербургском трамвае провели акцию в честь Дня книгодарения

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В петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.
В рамках акции пассажирам подарили книгу издания «Петербургского дневника» «Вокруг манежа», которая посвящена 145-летию Цирка Чинизелли.
Уточняется, что акция была организована изданием «Петербургский дневник» и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.
Ранее сообщалось, что акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.
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Уточняется, что акция была организована изданием «Петербургский дневник» и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.
«Книга будет интересна всем. Она рассказывает о деталях, нюансах циркового искусства. Был снят ещё и целый фильм, который можно посмотреть в социальных сетях. Сама книга была наполнена собранием различных историй артистов: дрессировщиков, гимнастов, акробатов», – приводит «Петербургский дневник» слова пресс-секретаря филиалов ФКП «Росгосцирк» Андрей Чирков.
Ранее сообщалось, что акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.
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Мелисса Тимофеева