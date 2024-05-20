На летнюю подработку планируют устроиться более 20 тыс. подмосковных подростков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 20 тысяч подростков, проживающих в Московской области, планируют выйти на работу на время летних каникул, найти подходящую вакансию они могут онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Для комфорта детей и родителей мы сделали трудоустройство максимально удобным и цифровым», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что уже сейчас подростки могут выбирать из девяти тысяч вакансий. При этом количество трудовых предложений для них постоянно увеличивается.
В министерстве отметили, что больше всего предложений для подростков есть в таких направлениях, как ландшафтный дизайн и упаковка, кроме того, есть много вакансий для вожатых. Трудоустройство подростков проводится строго официально — с заключением договора и внесением информации в трудовую книжку. Помимо зарплаты, подросток получит выплату от Центра занятости: 2417 рублей за отработанный месяц.
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