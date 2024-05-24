В 60 подмосковных парках в День защиты детей раздадут мороженое

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В 60 парках Московской области 1 июня, в День защиты детей, ребятам бесплатно раздадут мороженое. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Мы ежегодно проводим такую акцию, устраиваем настоящий праздник для детей. Брендированное бесплатное мороженное получит каждый ребёнок любого возраста. Также для детей подготовлены анимационные шоу, мастер-классы, аква-гримм, игры и фотозоны», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.В ведомстве добавили, что акция начнётся в полдень.
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Лора Луганская