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В 60 подмосковных парках в День защиты детей раздадут мороженое

24 мая 2024, 20:20
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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В 60 парках Московской области 1 июня, в День защиты детей, ребятам бесплатно раздадут мороженое. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.


«Мы ежегодно проводим такую акцию, устраиваем настоящий праздник для детей. Брендированное бесплатное мороженное получит каждый ребёнок любого возраста. Также для детей подготовлены анимационные шоу, мастер-классы, аква-гримм, игры и фотозоны», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что акция начнётся в полдень.

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Стало известно, кому опасны вспышки на Солнце
Учёный Обридко заявил о риске инфарктов при болезнях сердечно-сосудистой системы
24 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/LV4260

Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко прокомментировал вспышки на Солнце Х-класса, которые вновь повторились.
Он предостерёг людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, отметив, что в этот период у них возможны ухудшения здоровья.

«У людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистого аппарата, возможно ухудшение состояния, иногда вплоть до инфарктов. Поэтому им стоит соблюдать осторожность, профилактически принимать лекарства, вести себя аккуратно в течение нескольких дней. Я бы советовал соблюдать эти рекомендации в течение ещё трёх дней после магнитной бури», — отметил в беседе с Pravda.Ru Обридко.

При таких вспышках на Солнце, по его словам, также возможны нарушения работы линий высоковольтных передач, движения семафоров и светофоров на транспорте, а также торможения движения космических аппаратов и сбои в связи.

Специалист добавил, что, хотя эта вспышка и была достаточно сильной, катастрофической её назвать невозможно.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявлял, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.

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#космос
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В вузах и ссузах Подмосковья будет доступно более 20 тыс. бюджетных мест
24 мая 2024, 20:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В новом учебном году в подмосковных вузах и ссузах предусмотрено более 20 тыс. бюджетных мест. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что в высших учебных заведениях Московской области создадут 1 308 бюджетных мест, а по программам среднего профессионального образования – 18 860.
«За счёт бюджета Московской области обучение будет предоставляться в двух вузах и 37 профессиональных образовательных организациях. При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты – например, для участников спецоперации и их детей», – добавил Брынцалов.
24 и 25 мая для школьников Московской области звучат последние звонки. Брынцалов вместе с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетил праздничное мероприятие в школе №30.

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#московская область
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Психолог Полина раскрыла признаки начинающего «душнилы»
24 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/fizkes

Доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что признаками того, что человек превращается в так называемого «душнилу», являются постоянное недовольство всем и тяготение к сплетням.
«Душнила» всегда недоволен и на что-то или кого-то жалуется. Он обсуждает других и сплетничает за спиной. Завидует и сравнивает себя с другими. Ищет, кто виноват, и всегда оказываются виноватыми окружающие. Любит всё контролировать. Близкие должны принадлежать только ему. Это у «душного» считается заботой, он не хочет знать про личные границы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.

Она добавила, что наиболее часто такие люди эгоцентричны и являются манипуляторами.

Для того, чтобы не стать таким человеком, специалист рекомендовала учиться понимать свои эмоции и развивать эмпатию.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.

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#эмоции
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Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Хучиеву
24 мая 2024, 20:28

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев удостоен звания «Герой Чеченской Республики» за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Во вторник Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни, которые он занимал с июня 2018 года.

В пятницу Кадыров объявил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Хучиева своим помощником.

«Он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — отметил Кадыров.
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#рф
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Капремонт Химкинского роддома планируют завершить в декабре
24 мая 2024, 20:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с полувековым юбилеем коллектив Химкинского роддома. За это время в нём появились на свет более 100 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас здание роддома на реконструкции. Волошин проверил ход строительных работ.
«Капремонт, который проводим сейчас на объекте, позволит подарить нашему роддому вторую жизнь. Главная задача – создать для химчанок максимально комфортные условия», – сказал глава городского округа.
Строительная готовность объекта составляет 55%. Суммарная площадь пятиэтажного здания – 5,9 тыс. кв. м. На стройке работают более 80 строителей.
«Здание построили в1970-х годах. За это время капремонт не проводили ни разу. Роддом будет оснащён современными операционными и родовыми залами. На его базе откроем также гинекологическое отделение», – отметил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Капитальный ремонт родильного дома в Химках проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Сдать объект рассчитывают в декабре.

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#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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В уральском отделении ЛДПР объяснили цели встречи для инцелов
24 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/Chinnapong

Координатор уральского отделения партии ЛДПР Евгений Коломытцев сообщил, что заявленная ранее встреча для инцелов и фемцелов ставит своей целью социализацию людей, заявляющих о неспособности найти для себя сексуальных партнёров.
«Встреча не носит сексуального подтекста, мы говорим о социализации. Предложение заключается во взаимодействии ребят с партией. Среди молодёжи есть проблемы социализации и поиска пары. Есть высокий запрос на самореализацию. Важно, чтобы это не вылилось в деструктивные направления», — отметил в беседе с Газета.ру Коломытцев.

Он добавил, что в партии есть различные проекты, в которых участвует много активной молодёжи, поэтому у людей с проблемной социализацией есть возможность и принять участие в интересных мероприятиях, и найти новых друзей и партнёра.

До этого в соцсетях появился анонс встречи членов ЛДПР с инцелами и фемцелами.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя партии, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.

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#лдпр
#партия
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Изнасилование ложкой и избиение участника СВО депутатом: главные происшествия недели от «Радио 1»
24 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги, а на юге Москвы мигранты устроили массовую драку со стрельбой. О самых громких происшествиях этой недели читайте в подборке «Радио 1».
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Мальчики обнаружили сосуд во дворе дома. Они начали по очереди бить его об асфальт. В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.

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В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт. В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок».

Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
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Помимо этого, о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».

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#удар
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Перечислены самые распространённые ошибки на ОГЭ
Методист Мушта назвал ошибкой школьников неправильный выбор предмета для ОГЭ
24 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/goc

Руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта заявил, что наиболее распространёнными ошибками школьников при подготовке к ОГЭ являются неправильные выбор предмета и распределение времени.
«Стоит упомянуть недостаточно ответственное отношение школьников к ОГЭ, которые полагают, что этот экзамен менее важный, чем ЕГЭ. Оценки за ОГЭ будут учитываться и повлияют на итоговую оценку в аттестате. Это важно для тех учеников, которые собираются поступать в колледж. Важно выбрать экзамен для сдачи правильно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Мушта.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 8 тыс. школьников написали в первый день экзаменационной кампании ЕГЭ по химии, географии и литературе.

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#колледж
#огэ
#экзамены
#школьники
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Щёлковский глава Булгаков объявил о расселении аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок
24 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В микрорайоне Дальний Воронок стартует расселение из ветхого жилья, объявил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Процесс будет проходить поэтапно.
«Это будет самая крупная бюджетная региональная программа по расселению ветхого и аварийного фонда. Инициатива реализуется благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. Программа позволит многим нашим жителям решить чувствительный и сложный жилищный вопрос», – пояснил Булгаков.
Жители микрорайона, расположенного в западной части города Щёлково, получат сертификаты. Это станет первым этапом расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Получившие сертификаты собственники смогут оплатить покупку нового жилья за счёт субсидии, предоставляемой государством.

Каждый собственник аварийного жилья должен подать заявление и заключить соглашение о предоставлении необходимых документов на покупку. Ознакомиться с условиями, дающими право на получение сертификата, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

А с 24 мая можно получить консультацию по поводу переселения из аварийного жилья. Профильные специалисты будут принимать жителей с 10 до 17 часов по адресу: город Щёлково, ул. Комарова, д 18, к. 1.

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#подмосковье
#московская область
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