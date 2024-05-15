В Подмосковье стартовали программы по переподготовке для мам в декрете

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Первые в этом году программы по повышению квалификации и переподготовке женщин в декрете стартовали в Московской области, на них записались уже более 20 жительниц региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
«На этой неделе обучение началось по программам, позволяющим получить профессию флориста, специалиста по государственным закупкам, косметолога, делопроизводителя и специалиста по охране труда. Всего женщинам в декрете предлагается на выбор 21 новая профессия», — отмечается в сообщении.Обучение проводится в онлайн-формате. По завершении программы предусмотрена итоговая аттестация, при успешном прохождении которой слушательница получает соответствующий документ: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии рабочего и пр.
Подробнее узнать о программах для профессиональной переподготовки женщин в декрете можно по телефону регионального Центра занятости населения: +7-4967-63-04-13, доб. #721, #730, #735 или написав на электронную почту msrcznmo_uchi@mosreg.ru.
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